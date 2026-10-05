ШІ за 6 годин розшифрував військовий шифр Наполеона, який не могли прочитати понад 200 років

Пам'ятник Наполеону Бонапарту. Фото: Unsplash

Штучний інтелект розшифрував французький військовий лист 1809 року, зміст якого понад два століття залишався нерозкритим. Модель GPT-6 Astra впоралася із документом за шість годин і допомогла відновити стратегічні накази для французької армії.

Про те, як ШІ розшифрував наполеонівський військовий лист і що вдалося дізнатися з документа, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на RMF24.

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Як GPT-6 Astra вдалося прочитати старий шифр

Документ походить зі штабу Ежена де Богарне, віцекороля Італії, і був підготовлений за наказом Наполеона. Лист містив зашифровані військові інструкції для генерала Огюста де Мармона, який командував французькими військами в Далмації.

Зашифрований лист Наполеона. Фото: @CarterWChurch/X

Розкрити зміст документа вдалося інженеру компанії SentinelOne Картеру Черчу. Для роботи він використав GPT-6 Astra, яка спочатку розпізнала текст із зображення, а потім взялася за складний гомофонний шифр підстановки.

За словами Черча, модель поділила зображення розміром 1202 на 1836 пікселів на рядки, розпізнала символи та визначила, які з 175 намальованих від руки знаків насправді були повтореннями одних і тих самих символів.

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Після цього ШІ проаналізував шифр, написав необхідний код і допоміг перевірити результат за історичними даними. Весь процес зайняв близько шести годин.

Що приховував військовий лист 1809 року

Розшифрована депеша містила дані про позиції баварських, польських і французьких військ, а також конкретні інструкції для генерала Мармона.

Документ мав особливе значення напередодні австрійського наступу. Мармонт із військами в Далмації ризикував опинитися відрізаним від основних французьких сил, тому отримання точних наказів і відомостей про розташування союзних підрозділів було важливим для подальших дій.

Черч також використав згадки про чисельність військ, розташування частин і титули офіцерів, щоб точніше датувати документ. За його оцінкою, лист було створено наприкінці березня 1809 року — приблизно за два тижні до початку австрійського наступу.

До цього дослідники не публікували повної розшифровки документа, попри численні спроби прочитати його протягом десятиліть. Використання ШІ показало, що подібні моделі можуть значно прискорити роботу зі старими рукописами та складними історичними шифрами.

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