ИИ за 6 часов расшифровал военный шифр Наполеона, который не удавалось прочитать более 200 лет

Памятник Наполеону Бонапарту. Фото: Unsplash

Искусственный интеллект расшифровал французское военное письмо 1809 года, содержание которого более двух веков оставалось нераскрытым. Модель GPT-6 Astra справилась с документом за шесть часов и помогла восстановить стратегические приказы для французской армии.

О том, как ИИ расшифровал наполеоновское военное письмо и что удалось узнать из документа, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на RMF24.

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Как GPT-6 Astra удалось расшифровать старинный шифр

Документ происходит из штаба Эжена де Богарне, вице-короля Италии, и был подготовлен по приказу Наполеона. Письмо содержало зашифрованные военные инструкции для генерала Огюста де Мармона, командовавшего французскими войсками в Далмации.

Зашифрованное письмо Наполеона. Фото: @CarterWChurch/X

Раскрыть содержание документа удалось инженеру компании SentinelOne Картеру Черчу. Для работы он использовал GPT-6 Astra, которая сначала распознала текст с изображения, а затем взялась за сложный гомофонный шифр подстановки.

По словам Черча, модель разделила изображение размером 1202 на 1836 пикселей на строки, распознала символы и определила, какие из 175 нарисованных от руки знаков на самом деле были повторениями одних и тех же символов.

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После этого ИИ проанализировал шифр, написал необходимый код и помог проверить результат по историческим данным. Весь процесс занял около шести часов.

Что скрывала военная депеша 1809 года

Расшифрованная депеша содержала данные о позициях баварских, польских и французских войск, а также конкретные инструкции для генерала Мармона.

Документ имел особое значение накануне австрийского наступления. Мармонт с войсками в Далмации рисковал оказаться отрезанным от основных французских сил, поэтому получение точных приказов и сведений о расположении союзных подразделений было важно для дальнейших действий.

Черч также использовал упоминания о численности войск, расположении частей и званиях офицеров, чтобы более точно датировать документ. По его оценке, письмо было составлено в конце марта 1809 года — примерно за две недели до начала австрийского наступления.

До этого исследователи не публиковали полную расшифровку документа, несмотря на многочисленные попытки прочитать его на протяжении десятилетий. Использование ИИ показало, что подобные модели могут значительно ускорить работу со старыми рукописями и сложными историческими шифрами.

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