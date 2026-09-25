Gemini сможет звонить вместо пользователя: как работает функция Call For Me

Голосовой режим Google Gemini на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google начала тестировать функцию Call For Me, которая позволяет поручить Gemini совершать телефонные звонки. ИИ может самостоятельно позвонить, например, чтобы забронировать столик в ресторане или уточнить нужную информацию.

О том, как Gemini будет совершать звонки вместо пользователя, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Google.

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Как работают звонки Gemini через Call For Me

Чтобы поручить Gemini телефонный звонок, пользователю нужно попросить ассистента позвонить или начать запрос с тега @Call For Me. После этого необходимо описать задачу и желаемый результат разговора.

Перед звонком Gemini уточнит запрос и предложит подтвердить задание или скорректировать его. Во время самого разговора пользователь сможет слушать его в реальном времени и при необходимости прервать.

В начале звонка собеседнику сообщат, что с ним общается ИИ-модель с разрешения пользователя. По завершении Gemini сформирует краткое резюме результатов и предоставит полную расшифровку диалога.

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Google также предусмотрела ограничения для предотвращения злоупотреблений. Пользователь может запретить Gemini звонить на свой номер, заполнив специальную форму на сайте Android, а сама функция имеет дневные лимиты на количество звонков.

В настоящее время Call For Me тестируется только среди части владельцев Pixel 11 в США. Для доступа требуется активная подписка на Google AI и актуальная версия публичной бета-прошивки Android.

В будущем Google планирует расширить доступ к функции для большего числа пользователей и других стран.

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Также Новини.LIVE сообщали, что Google расширяет использование ИИ в Gmail и готовит новый способ поиска писем. Функция Gmail Live, представленная на Google I/O 2026, позволит находить нужную информацию с помощью обычного диалога вместо ввода отдельных ключевых слов.