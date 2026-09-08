Приложения Gemini на экране смартфона. Фото: Unsplash

Gemini стал стандартным голосовым помощником на новых Android-смартфонах, но не всем пользователям нужны его генеративные возможности для простых повседневных команд. При необходимости на телефоне можно вернуть Google Assistant и удалить Gemini.

О том, как отключить Gemini на Android и вернуть Google Assistant, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Как вернуть Google Assistant вместо Gemini

Сначала нужно открыть приложение Google и нажать на фото профиля или инициалы в правом верхнем углу.

Далее следует перейти в "Настройки" — "Google Ассистент" и найти пункт "Цифровые помощники от Google".

В этом меню будет выбран Gemini. Чтобы вернуть предыдущего помощника, нужно активировать Google Assistant и подтвердить изменение. После этого генеративные возможности Gemini больше не будут интегрированы в повседневные команды. При желании вернуть Gemini можно тем же способом.

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Gemini рассчитан на более сложные и разговорные запросы. Он может, например, составить недельный план питания, помочь подготовиться к собеседованию или написать формулы для таблиц.

Google Assistant работает проще и ориентирован в первую очередь на быстрое выполнение команд. Он может установить напоминание, управлять устройствами умного дома, отправить сообщение или выполнить другие базовые действия.

В таких сценариях Google Assistant может реагировать быстрее, поскольку не требует такой же обработки, как крупные языковые модели.

Как удалить Gemini с Android

Чтобы удалить приложение, нужно открыть "Настройки" смартфона — "Приложения" — "Посмотреть все приложения" и выбрать Gemini.

В зависимости от того, как было установлено приложение, будет доступна кнопка "Отключить" или "Удалить". После этого Gemini исчезнет из списка приложений и прекратит работу в фоновом режиме.

При этом часть функций Gemini интегрирована непосредственно в приложение Google, поэтому после будущих системных обновлений оно потенциально может появиться снова.

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