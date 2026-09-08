Як вимкнути Gemini на Android і повернути Google Assistant

Застосунки Gemini на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Gemini став стандартним голосовим помічником на новіших Android-смартфонах, але не всім користувачам потрібні його генеративні можливості для простих щоденних команд. За потреби на телефоні можна повернути Google Assistant та видалити Gemini.

Про те, як вимкнути Gemini на Android та повернути Google Assistant, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Як повернути Google Assistant замість Gemini

Спочатку потрібно відкрити застосунок Google та натиснути на фото профілю або ініціали у правому верхньому куті.

Далі слід перейти в "Налаштування" — "Google Асистент" та знайти пункт "Цифрові помічники від Google".

У цьому меню буде вибрано Gemini. Щоб повернути попереднього помічника, потрібно активувати Google Assistant та підтвердити зміну. Після цього генеративні можливості Gemini більше не будуть інтегровані у повсякденні команди. За бажанням повернути Gemini можна тим самим способом.

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Gemini розрахований на складніші та більш розмовні запити. Він може, наприклад, скласти тижневий план харчування, допомогти підготуватися до співбесіди або написати формули для таблиць.

Google Assistant працює простіше та орієнтований насамперед на швидке виконання команд. Він може встановити нагадування, керувати пристроями розумного дому, надіслати повідомлення або виконати інші базові дії.

Для таких сценаріїв Google Assistant може реагувати швидше, оскільки не потребує тієї ж обробки, що великі мовні моделі.

Як видалити Gemini з Android

Для видалення застосунку потрібно відкрити "Налаштування" смартфона — "Застосунки" — "Переглянути всі застосунки" та вибрати Gemini.

Залежно від того, як програму було встановлено, буде доступна кнопка "Вимкнути" або "Видалити". Після цього Gemini зникне зі списку застосунків і припинить фонову роботу.

При цьому частина функцій Gemini інтегрована безпосередньо у застосунок Google, тому після майбутніх системних оновлень він потенційно може з'явитися знову.

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