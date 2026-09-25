Gemini зможе телефонувати замість користувача: як працює функція Call For Me

Голосовий режим Google Gemini на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google почала тестувати функцію Call For Me, яка дозволяє доручити Gemini здійснення телефонних дзвінків. ШІ може самостійно зателефонувати, наприклад, для бронювання місця в ресторані або уточнення потрібної інформації.

Про те, як Gemini здійснюватиме дзвінки замість користувача, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Google.

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Як працюють дзвінки Gemini через Call For Me

Щоб доручити Gemini телефонний дзвінок, користувачеві потрібно попросити асистента зателефонувати або почати запит із тегу @Call For Me. Після цього необхідно описати завдання та бажаний результат розмови.

Перед дзвінком Gemini уточнить запит і запропонує підтвердити завдання або скоригувати його. Під час самої розмови користувач зможе слухати її в реальному часі та за потреби перервати.

На початку дзвінка співрозмовника попередять, що з ним спілкується ШІ-модель із дозволу користувача. Після завершення Gemini сформує коротке резюме результатів та надасть повну розшифровку діалогу.

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Google також передбачила обмеження для запобігання зловживанням. Людина може заборонити Gemini телефонувати на її номер, заповнивши спеціальну форму на сайті Android, а сама функція має денні ліміти на кількість дзвінків.

Наразі Call For Me тестується лише серед частини власників Pixel 11 у США. Для доступу потрібна активна підписка Google AI та актуальна версія публічної бета-прошивки Android.

У майбутньому Google планує розширити доступ до функції для більшої кількості користувачів та інших країн.

Раніше Новини.LIVE писали, що Google запустила Gemini 3.5 Live Translate — модель штучного інтелекту, створену для перекладу усного мовлення майже без затримки. Скористатися новою можливістю вже можна через Google Translate на смартфонах з iOS та Android.

Також Новини.LIVE розповідали, що Google розширює використання ШІ у Gmail і готує новий спосіб пошуку листів. Функція Gmail Live, представлена на Google I/O 2026, дозволить знаходити потрібну інформацію за допомогою звичайного діалогу замість введення окремих ключових слів.