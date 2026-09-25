Gemini зможе телефонувати замість користувача: як працює функція Call For Me

Gemini навчився здійснювати телефонні дзвінки від імені користувачів
Google почала тестувати функцію Call For Me, яка дозволяє доручити Gemini здійснення телефонних дзвінків. ШІ може самостійно зателефонувати, наприклад, для бронювання місця в ресторані або уточнення потрібної інформації.
Про те, як Gemini здійснюватиме дзвінки замість користувача, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Google.
Як працюють дзвінки Gemini через Call For Me
Щоб доручити Gemini телефонний дзвінок, користувачеві потрібно попросити асистента зателефонувати або почати запит із тегу @Call For Me. Після цього необхідно описати завдання та бажаний результат розмови.
Перед дзвінком Gemini уточнить запит і запропонує підтвердити завдання або скоригувати його. Під час самої розмови користувач зможе слухати її в реальному часі та за потреби перервати.
На початку дзвінка співрозмовника попередять, що з ним спілкується ШІ-модель із дозволу користувача. Після завершення Gemini сформує коротке резюме результатів та надасть повну розшифровку діалогу.
Google також передбачила обмеження для запобігання зловживанням. Людина може заборонити Gemini телефонувати на її номер, заповнивши спеціальну форму на сайті Android, а сама функція має денні ліміти на кількість дзвінків.
Наразі Call For Me тестується лише серед частини власників Pixel 11 у США. Для доступу потрібна активна підписка Google AI та актуальна версія публічної бета-прошивки Android.
У майбутньому Google планує розширити доступ до функції для більшої кількості користувачів та інших країн.
Раніше Новини.LIVE писали, що Google запустила Gemini 3.5 Live Translate — модель штучного інтелекту, створену для перекладу усного мовлення майже без затримки. Скористатися новою можливістю вже можна через Google Translate на смартфонах з iOS та Android.
Також Новини.LIVE розповідали, що Google розширює використання ШІ у Gmail і готує новий спосіб пошуку листів. Функція Gmail Live, представлена на Google I/O 2026, дозволить знаходити потрібну інформацію за допомогою звичайного діалогу замість введення окремих ключових слів.