Google открыла доступ к Gemini Skills для всех бесплатных аккаунтов

Приложения Google Gemini на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google открыла доступ к Gemini Skills для пользователей бесплатных аккаунтов. Ранее эта возможность считалась доступной только в тарифах Pro и Ultra, что вызвало вопросы в преддверии запланированного перехода от Gems к Skills.

О том, что изменится в Gemini после перехода от Gems к Skills, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Neowin.

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Что будет с Gems и как будут работать Skills

В последние дни Google начала уведомлять пользователей Gems о том, что до 17 ноября 2026 года эти настройки будут перенесены в Skills.

Изначально в документации Google указывалось, что Skills доступны только пользователям Pro и Ultra. Из-за этого было непонятно, что произойдет с Gems в бесплатных аккаунтах после завершения перехода.

Теперь требование о платной подписке, похоже, сняли. Владельцы бесплатных аккаунтов Gemini уже могут создавать и использовать собственные Skills.

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Gems позволяют создавать собственные наборы инструкций для Gemini и использовать их при запросах. Google планирует автоматически преобразовать существующие Gems в Skills в ноябре.

Skills также должны упростить доступ к таким настройкам. Вместо поиска нужного Gem в обширном списке пользователь сможет ввести косую черту "/" в основном чате Gemini и выбрать нужный Skill перед запросом.

До завершения перехода пользователи могут продолжать работать с Gems в привычном формате, а после автоматической конвертации получат доступ к ним уже через систему Skills.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на более новых Android-смартфонах Gemini постепенно заменил Google Assistant в качестве основного голосового помощника. При этом пользователи, которым не нужны генеративные возможности ИИ для простых команд, могут вернуть предыдущего помощника и удалить Gemini.

Также Новини.LIVE сообщали, что Google запустила Gemini 3.5 Live Translate для практически синхронного перевода устной речи. Новая нейросетевая модель уже работает в приложении Google Translate на устройствах с iOS и Android.