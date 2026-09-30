Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Техно Google зробила одну з преміальних функцій Gemini доступною для всіх

Google зробила одну з преміальних функцій Gemini доступною для всіх

Ua ru
30 вересня 2026 10:34
Google відкрила доступ до Gemini Skills всім безплатним акаунтам
Застосунки Google Gemini на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google відкрила доступ до Gemini Skills для користувачів безплатних акаунтів. Раніше ця можливість вважалася доступною лише в тарифах Pro та Ultra, що викликало питання напередодні запланованого переходу від Gems до Skills.

Про те, що зміниться у Gemini після переходу від Gems до Skills, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Neowin.

Реклама

Що буде з Gems та як працюватимуть Skills

Google останніми днями почала повідомляти користувачів Gems, що до 17 листопада 2026 року ці налаштування буде перенесено до Skills.

Спочатку в документації Google зазначалося, що Skills доступні лише користувачам Pro та Ultra. Через це було незрозуміло, що станеться з Gems у безплатних акаунтах після завершення переходу.

Тепер вимогу щодо платної підписки, схоже, прибрали. Власники безплатних акаунтів Gemini вже можуть створювати та використовувати власні Skills.

Читайте також:

Gems дозволяють створювати власні набори інструкцій для Gemini та використовувати їх під час запитів. Google планує автоматично конвертувати наявні Gems у Skills у листопаді.

Skills також мають спростити доступ до таких налаштувань. Замість пошуку потрібного Gem у великому списку користувач зможе ввести косу риску "/" в основному чаті Gemini та обрати потрібний Skill перед запитом.

До завершення переходу користувачі можуть продовжувати працювати з Gems у звичному форматі, а після автоматичної конвертації отримають доступ до них уже через систему Skills.

Раніше Новини.LIVE писали, що на новіших Android-смартфонах Gemini поступово замінив Google Assistant як основного голосового помічника. Водночас користувачі, яким не потрібні генеративні можливості ШІ для простих команд, можуть повернути попереднього асистента та видалити Gemini.

Також Новини.LIVE розповідали, що Google запустила Gemini 3.5 Live Translate для майже синхронного перекладу усного мовлення. Нова нейромережева модель уже працює в застосунку Google Translate на пристроях з iOS та Android.

штучний інтелект чатбот Google Gemini Android-смартфон
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації