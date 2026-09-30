Google відкрила доступ до Gemini Skills всім безплатним акаунтам

Застосунки Google Gemini на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google відкрила доступ до Gemini Skills для користувачів безплатних акаунтів. Раніше ця можливість вважалася доступною лише в тарифах Pro та Ultra, що викликало питання напередодні запланованого переходу від Gems до Skills.

Про те, що зміниться у Gemini після переходу від Gems до Skills, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Neowin.

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Що буде з Gems та як працюватимуть Skills

Google останніми днями почала повідомляти користувачів Gems, що до 17 листопада 2026 року ці налаштування буде перенесено до Skills.

Спочатку в документації Google зазначалося, що Skills доступні лише користувачам Pro та Ultra. Через це було незрозуміло, що станеться з Gems у безплатних акаунтах після завершення переходу.

Тепер вимогу щодо платної підписки, схоже, прибрали. Власники безплатних акаунтів Gemini вже можуть створювати та використовувати власні Skills.

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Gems дозволяють створювати власні набори інструкцій для Gemini та використовувати їх під час запитів. Google планує автоматично конвертувати наявні Gems у Skills у листопаді.

Skills також мають спростити доступ до таких налаштувань. Замість пошуку потрібного Gem у великому списку користувач зможе ввести косу риску "/" в основному чаті Gemini та обрати потрібний Skill перед запитом.

До завершення переходу користувачі можуть продовжувати працювати з Gems у звичному форматі, а після автоматичної конвертації отримають доступ до них уже через систему Skills.

Раніше Новини.LIVE писали, що на новіших Android-смартфонах Gemini поступово замінив Google Assistant як основного голосового помічника. Водночас користувачі, яким не потрібні генеративні можливості ШІ для простих команд, можуть повернути попереднього асистента та видалити Gemini.

Також Новини.LIVE розповідали, що Google запустила Gemini 3.5 Live Translate для майже синхронного перекладу усного мовлення. Нова нейромережева модель уже працює в застосунку Google Translate на пристроях з iOS та Android.