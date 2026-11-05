Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash

Роутер может показать, какие домашние устройства отправляют данные в интернет больше, чем от них ожидают. Это еще одна из функций роутера, о которых пользователи часто не знают.

Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.

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Где посмотреть подключенные устройства

Нужно открыть панель управления роутером, введя в браузере адрес вроде 192.168.1.1 или 192.168.0.1, или воспользоваться приложением роутера. Далее стоит найти раздел со списком устройств. Он может называться Connected Devices, Clients, Device List или Network Map.

Обычно там есть локальные IP-адреса, MAC-адреса, а иногда и названия производителей. В списке будут компьютеры, телефоны, телевизоры, приставки и умные гаджеты. Случайные MAC-адреса и общие названия могут сделать обычное устройство подозрительным на вид, поэтому спешить с выводами не стоит.

Как проверить исходящий трафик

Во многих роутерах есть монитор трафика под названием Traffic Analyzer, Bandwidth Monitor или Traffic Usage. Стоит смотреть именно на исходящие данные и сравнивать устройства во время работы и тогда, когда они должны простаивать. Текущая скорость в Мбит/с и общий объем в МБ или ГБ показывают разные вещи.

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Расширенные роутеры могут показывать еще и адреса и домены, куда идут данные. Такие журналы показывают направление, но не содержимое данных. Незнакомый адрес можно найти в поиске, чтобы выяснить, какому сервису он принадлежит. Роутеры от провайдеров и простые модели могут не давать такой информации.

Когда стоит насторожиться

Многие загрузки вполне нормальны: телефон синхронизирует фото, камера наблюдения передает видео, а Windows получает обновления. Проверить подробнее стоит, если передача необычно велика, устройство, которое должно простаивать, долго что-то отправляет или постоянно соединяется с непонятными адресами.

Если роутер этого не показывает, на компьютере с Windows можно нажать Win + R, ввести resmon, открыть вкладку "Сеть" и упорядочить процессы по отправке данных.

Ранее Новини.LIVE писали, что старый роутер можно использовать повторно, чтобы устранить слабое покрытие Wi-Fi, не покупая новое устройство или дорогую Mesh-систему.

Также Новини.LIVE рассказывали, что медленный Wi-Fi и внезапные разрывы связи не всегда связаны с провайдером или скоростью тарифа. Причиной могут быть Bluetooth-устройства рядом с роутером и его неудачное расположение.