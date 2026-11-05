Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash

Роутер може показати, які домашні пристрої надсилають дані в інтернет більше, ніж від них очікують. Це ще одна з функцій роутера, про які користувачі часто не знають.

Про це пише How-To Geek, пише редакція Новини.LIVE.

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Де подивитися підключені пристрої

Потрібно відкрити панель керування роутером, ввівши в браузері адресу на кшталт 192.168.1.1 або 192.168.0.1, чи скористатися застосунком роутера. Далі варто знайти розділ зі списком пристроїв. Він може називатися Connected Devices, Clients, Device List або Network Map.

Зазвичай там є локальні IP-адреси, MAC-адреси, а іноді й назви виробників. У списку будуть комп'ютери, телефони, телевізори, приставки та розумні гаджети. Випадкові MAC-адреси й загальні назви можуть зробити звичайний пристрій підозрілим на вигляд, тому поспішати з висновками не варто.

Як перевірити вихідний трафік

У багатьох роутерах є монітор трафіку під назвою Traffic Analyzer, Bandwidth Monitor або Traffic Usage. Варто дивитися саме на вихідні дані й порівнювати пристрої під час роботи та тоді, коли вони мали б простоювати. Поточна швидкість у Мбіт/с і загальний обсяг у МБ чи ГБ показують різні речі.

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Розширені роутери можуть показувати ще й адреси та домени, куди йдуть дані. Такі журнали показують напрямок, але не вміст даних. Незнайому адресу можна знайти в пошуку, щоб з'ясувати, якому сервісу вона належить. Роутери від провайдерів і прості моделі можуть не давати такої інформації.

Коли варто насторожитися

Багато завантажень цілком нормальні: телефон синхронізує фото, камера спостереження передає відео, а Windows отримує оновлення. Перевірити детальніше варто, якщо передача незвично велика, пристрій, який мав би простоювати, довго щось надсилає або постійно з'єднується з незрозумілими адресами.

Якщо роутер цього не показує, на комп'ютері з Windows можна натиснути Win + R, ввести resmon, відкрити вкладку "Мережа" та впорядкувати процеси за надсиланням даних.

Раніше Новини.LIVE писали, що старий роутер можна використати повторно, щоб усунути слабке покриття Wi-Fi, не купуючи новий пристрій чи дорогу Mesh-систему.

Також Новини.LIVE розповідали, що повільний Wi-Fi і раптові розриви зв'язку не завжди пов'язані з провайдером чи швидкістю тарифу. Причиною можуть бути Bluetooth-пристрої поруч із роутером і його невдале розташування.