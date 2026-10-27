USB-C-кабели под воздействием рентгеновского излучения. Фото: Lumafield

Два кабеля USB-C могут выглядеть почти одинаково, но существенно отличаться по скорости передачи данных и внутренней конструкции. Рентгеновское исследование показало, почему кабель Apple за 129 долларов намного сложнее дешевого аналога и действительно ли такая разница оправдывает затраты.

О результатах сравнения пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ZME Science.

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Что обнаружили внутри USB-C-кабелей за 5 и 129 долларов

Компания Lumafield использовала рентгеновскую компьютерную томографию, чтобы исследовать внутреннюю конструкцию нескольких USB-C-кабелей разной стоимости. Наибольшую разницу обнаружили между бюджетным NiceTQ за 5,59 доллара и Apple Thunderbolt 4 Pro длиной 1,8 метра за 129 долларов.

Дешевый кабель NiceTQ поддерживает зарядку мощностью до 60 Вт, а производитель заявляет о скорости передачи данных до 10 Гбит/с. Однако сканирование показало, что его конструкция не соответствует таким возможностям.

Внутри не обнаружили ни защитного экранирования, ни печатной платы. Провода были припаяны непосредственно к контактам разъема и закреплены в пластике. Причем из восьми доступных контактов использовались лишь четыре.

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Из-за этого фактическая максимальная скорость передачи данных ограничивается примерно 480 Мбит/с вместо обещанных 10 Гбит/с. Кроме того, отсутствие резервных соединений означает, что повреждение одного важного контакта может сделать кабель непригодным для использования.

Apple Thunderbolt 4 Pro имеет значительно более сложную конструкцию. Под защитным корпусом из нержавеющей стали размещены 24 независимых контакта и десятислойная печатная плата. Десять проводников имеют отдельное коаксиальное экранирование, а для защиты соединений используется специальное крепление, обжатое с восьми сторон.

USB-C-кабель Apple под рентгеновским излучением. Фото: Lumafield

Такая конструкция обеспечивает передачу данных со скоростью до 40 Гбит/с и зарядку мощностью до 100 Вт. Кабель также поддерживает последовательное подключение до шести устройств Thunderbolt 3.

Стоит ли покупать дорогой USB-C-кабель Apple

Сложная конструкция Thunderbolt 4 Pro объясняет часть разницы в стоимости, однако не означает, что каждому пользователю нужен столь дорогой аксессуар. Прежде всего следует учитывать, для каких задач покупают кабель.

Если нужно лишь заряжать смартфон или время от времени переносить файлы, обычно достаточно качественного USB-C-кабеля с соответствующими характеристиками. Дополнительные возможности Thunderbolt становятся полезными при работе с высокоскоростными внешними накопителями, несколькими мониторами и другим требовательным оборудованием.

В то же время высокая цена не гарантирует наилучшего соотношения стоимости и возможностей. Сертифицированные кабели Thunderbolt других производителей могут обеспечивать сопоставимую производительность за меньшие деньги.

Кроме того, Apple уже предлагает более новый кабель Thunderbolt 5 за 69 долларов. Он короче исследованного Thunderbolt 4 Pro, но поддерживает более высокую скорость передачи данных и большую мощность зарядки.

Ранее Новини.LIVE писали, что скорость зарядки смартфона зависит не только от мощности адаптера, но и от возможностей USB-C-кабеля. Даже внешне идентичные кабели могут иметь разные характеристики, поэтому неподходящий кабель может ограничивать передачу энергии и препятствовать быстрому заряду аккумулятора.

Также Новини.LIVE сообщали, что покупка зарядного устройства на 100 Вт не гарантирует преимуществ по сравнению с моделями мощностью 20 или 30 Вт. Если смартфон не поддерживает более высокую скорость зарядки, более мощный адаптер не ускорит процесс.