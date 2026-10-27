USB-C-кабелі під рентгенівським випромінюванням. Фото: Lumafield

Два кабелі USB-C можуть мати майже однаковий вигляд, але суттєво відрізнятися за швидкістю передавання даних і внутрішньою конструкцією. Рентгенівське дослідження показало, чому кабель Apple за 129 доларів набагато складніший за дешевий аналог і чи справді така різниця виправдовує витрати.

Про результати порівняння пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ZME Science.

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Що виявили всередині USB-C кабелів за 5 і 129 доларів

Компанія Lumafield використала рентгенівську комп'ютерну томографію, щоб дослідити внутрішню конструкцію кількох USB-C-кабелів різної вартості. Найбільшу різницю виявили між бюджетним NiceTQ за 5,59 долара та Apple Thunderbolt 4 Pro завдовжки 1,8 метра за 129 доларів.

Дешевий кабель NiceTQ підтримує заряджання потужністю до 60 Вт, а виробник заявляє швидкість передавання даних до 10 Гбіт/с. Однак сканування показало, що його конструкція не відповідає таким можливостям.

Усередині не виявили ані захисного екранування, ані друкованої плати. Проводи були припаяні безпосередньо до контактів роз'єму та закріплені в пластику. Причому з восьми доступних контактів використовувалися лише чотири.

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Через це фактична максимальна швидкість передавання даних обмежується приблизно 480 Мбіт/с замість обіцяних 10 Гбіт/с. Крім того, відсутність резервних з'єднань означає, що пошкодження одного важливого контакту може зробити кабель непридатним для використання.

Apple Thunderbolt 4 Pro має значно складнішу будову. Під захисним корпусом із нержавіючої сталі розміщено 24 незалежні контакти та десятишарову друковану плату. Десять провідників мають окреме коаксіальне екранування, а для захисту з'єднань використовується спеціальне кріплення, обтиснуте з восьми напрямків.

USB-C-кабель Apple під рентгенівським випромінюванням. Фото: Lumafield

Така конструкція забезпечує передавання даних на швидкості до 40 Гбіт/с і заряджання потужністю до 100 Вт. Кабель також підтримує послідовне підключення до шести пристроїв Thunderbolt 3.

Чи варто купувати дорогий USB-C кабель Apple

Складна конструкція Thunderbolt 4 Pro пояснює частину різниці у вартості, однак не означає, що кожному користувачеві потрібен настільки дорогий аксесуар. Насамперед слід враховувати, для яких завдань купують кабель.

Якщо потрібно лише заряджати смартфон або час від часу переносити файли, зазвичай достатньо якісного USB-C-кабелю з відповідними характеристиками. Додаткові можливості Thunderbolt стають корисними під час роботи зі швидкісними зовнішніми накопичувачами, кількома моніторами та іншим вимогливим обладнанням.

Водночас висока ціна не гарантує найкращого співвідношення вартості та можливостей. Сертифіковані Thunderbolt-кабелі інших виробників можуть забезпечувати порівнянну продуктивність за менші гроші.

Крім того, Apple вже пропонує новіший кабель Thunderbolt 5 за 69 доларів. Він коротший за досліджений Thunderbolt 4 Pro, але підтримує вищу швидкість передавання даних і більшу потужність заряджання.

Раніше Новини.LIVE писали, що швидкість заряджання смартфона залежить не лише від потужності адаптера, а й від можливостей USB-C кабелю. Навіть зовні ідентичні дроти можуть мати різні характеристики, тому невідповідний кабель здатен обмежувати передавання енергії та заважати швидкому поповненню заряду батареї.

Також Новини.LIVE розповідали, що купівля зарядного пристрою на 100 Вт не гарантує переваги над моделями потужністю 20 або 30 Вт. Якщо смартфон не підтримує вищу швидкість заряджання, потужніший адаптер не прискорить процес.