USB-C кабелі. Фото: кадр з відео/YouTube

Експерти порівняли кабелі USB-C від 11 популярних виробників і визначили бренди з найкращим співвідношенням ціни, надійності та технічних можливостей. Перше місце посіла Anker, тоді як Samsung опинилася наприкінці списку через високу вартість і невеликий вибір аксесуарів.

Про результати рейтингу пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

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Попри однаковий роз'єм, кабелі USB-C можуть суттєво відрізнятися за характеристиками. Одні розраховані на звичайне заряджання смартфона, інші підтримують потужність до 240 Вт або високошвидкісну передачу даних через USB4 і Thunderbolt.

Фахівці SlashGear оцінили продукцію 11 брендів, враховуючи вартість, асортимент, доступні довжини, міцність, потужність заряджання, сертифікацію та гарантійні умови. За результатами порівняння сформували рейтинг від найменш привабливого виробника до найкращого.

11. Samsung

Samsung опинилася на останній сходинці не через низьку якість кабелів, а насамперед через обмежений асортимент і ціни. Компанія пропонує аксесуари потужністю 15, 25, 65 та 100 Вт, проте покупці мають невеликий вибір довжини, кольорів і типів підключення.

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10. Beats

Кабелі Beats, які розробляє Apple, мають плетену оболонку та менш схильні до заплутування. Виробник також пропонує кілька кольорів і три варіанти довжини — 20 см, 1,5 м та 3 м.

Однак технічні можливості залишаються обмеженими. У лінійці є USB-C — USB-C, USB-A — USB-C та USB-C — Lightning, але швидкість передачі даних відповідає USB 2.0 і не перевищує 480 Мбіт/с.

9. Apple

Apple пропонує ширший вибір технологій, зокрема кабелі USB-C, USB-C — Lightning, MagSafe 3, Thunderbolt 4 і Thunderbolt 5 Pro. Багато моделей отримали міцну плетену оболонку, яка допомагає зменшити зношування та заплутування.

Водночас аксесуари залишаються дорогими. За USB-C кабель на 60 Вт просять 19 доларів, а модель на 240 Вт коштує 29 доларів.

8. Insignia

Бренд Insignia, який належить американській мережі Best Buy, пропонує кабелі з підтримкою потужності 15, 60, 100 і 240 Вт. Асортимент охоплює стандартні USB-C, USB-A, Lightning та Thunderbolt 4.

Моделі потужністю понад 100 Вт оснащені чипами E-Marker і мають сертифікацію USB-IF. Серед доступних варіантів — кабель на 60 Вт довжиною 1,8 м із перехідником USB-A за 9 доларів. Thunderbolt 4 на 240 Вт коштує 45 доларів.

7. Amazon Basics

Amazon Basics орієнтується на тих, кому потрібен функціональний кабель без значних витрат. Компанія випускає моделі USB-C, USB-A, Lightning та USB4 із підтримкою потужності від 15 до 240 Вт.

Кабель на 60 Вт довжиною 1,8 м можна придбати приблизно за 8 доларів, а триметрову версію з нейлоновим плетивом — за 9 доларів. Модель USB4 на 240 Вт довжиною 1,5 м коштує близько 16 доларів.

Більшість кабелів бренду мають сертифікацію USB-IF. Проте за показниками довговічності Amazon Basics поступається частині конкурентів.

6. Scosche

Scosche вирізняється нестандартними конструкціями. Крім звичайних кабелів, виробник пропонує моделі з кутовими штекерами, магнітними елементами, підсвічуванням і змінними адаптерами.

Ціни починаються приблизно від 15 доларів за кабель на 60 Вт довжиною 1,2 м. Модель на 240 Вт коштує 25 доларів, а USB4 із підтримкою Thunderbolt 3 — 40 доларів. На більшість аксесуарів поширюється дворічна гарантія.

5. OWC

OWC найбільше орієнтується на користувачів, яким важлива швидкість передачі файлів. Крім звичайних USB-C кабелів, компанія пропонує Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 та USB4, зокрема рішення з оптичною передачею сигналу.

Наприклад, кабель USB-C на 100 Вт завдовжки близько 90 см забезпечує швидкість до 10 Гбіт/с і коштує приблизно 20 доларів.

Для більшості моделей діє трирічна гарантія, хоча стандартний USB-C кабель має лише рік гарантійного обслуговування. Такий асортимент більше підійде для роботи з великими файлами, ніж для пошуку найдешевшого зарядного аксесуара.

4. Ugreen

Ugreen отримала високе місце завдяки поєднанню доступної вартості та різноманітності моделей. У виробника є кабелі на 60, 100 і 240 Вт, а також висувні конструкції, варіанти з кутовими роз'ємами й невеликими дисплеями для відображення параметрів заряджання.

Більшість моделей мають нейлонову оболонку, а гарантія становить два роки. Максимальна довжина окремих кабелів сягає трьох метрів.

3. Belkin

Belkin увійшла до трійки лідерів завдяки міцності та відповідності стандартам. Компанія випускає кабелі USB-C, USB-A, Lightning, DisplayPort, USB4 і Thunderbolt кількох поколінь.

Деякі моделі з плетеною оболонкою, за заявою виробника, витримують до 350 000 згинань і понад 20 000 підключень. Усі кабелі бренду мають сертифікацію USB-IF.

Для більшості моделей передбачена дворічна гарантія та можливість повернення грошей протягом 30 днів.

2. Cable Matters

Другу сходинку посіла Cable Matters, яка пропонує великий вибір кабелів за низькими цінами. В асортименті є не лише USB-C та USB-A, а й варіанти для старіших пристроїв із Micro-USB, а також USB-C — Ethernet та рішення для послідовних інтерфейсів.

Компанія також випускає доступні кабелі USB4 та Thunderbolt 5. Серед недоліків експерти відзначили невеликий вибір кольорів і річну гарантію. Заявлена витривалість деяких моделей перевищує 15 000 згинань.

1. Anker

Переможцем рейтингу стала Anker, яка отримала найкращу загальну оцінку за асортимент, довговічність, характеристики та вартість.

Компанія пропонує кабелі USB-C — USB-C, USB-A — USB-C, USB-C — Lightning, рішення з HDMI та універсальні моделі з кількома роз'ємами. Довжина варіюється від 50 см до трьох метрів, а доступних кольорів значно більше, ніж у багатьох конкурентів.

Потужність окремих моделей сягає 240 Вт. Також є кабелі з двома роз'ємами USB-C, розраховані на заряджання двох пристроїв із підтримкою потужності до 140 Вт.

Гарантійний термін становить від 18 місяців до двох років, а для окремих аксесуарів передбачена довічна гарантія.

Раніше Новини.LIVE писали, що старий USB-C-кабель може залишатися корисним, навіть якщо його характеристик уже недостатньо для швидкого заряджання сучасних смартфонів. Такий аксесуар можна пристосувати для менш вимогливої техніки, передавання файлів або інших повсякденних потреб.

Також Новини.LIVE розповідали, що однаковий тип роз'єму USB-C не гарантує кабелям ідентичних технічних характеристик. За зовнішньою схожістю можуть приховуватися суттєві відмінності у швидкості обміну даними та потужності, яку кабель здатен передавати під час заряджання.