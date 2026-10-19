Кабели USB-C. Фото: кадр из видео/YouTube

Эксперты сравнили кабели USB-C от 11 популярных производителей и определили бренды с наилучшим соотношением цены, надёжности и технических возможностей. Первое место заняла компания Anker, тогда как Samsung оказалась в конце списка из-за высокой стоимости и небольшого выбора аксессуаров.

О результатах рейтинга пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

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Несмотря на одинаковый разъем, кабели USB-C могут существенно отличаться по характеристикам. Одни рассчитаны на обычную зарядку смартфона, другие поддерживают мощность до 240 Вт или высокоскоростную передачу данных через USB4 и Thunderbolt.

Специалисты SlashGear оценили продукцию 11 брендов, учитывая стоимость, ассортимент, доступные длины, прочность, мощность зарядки, сертификацию и гарантийные условия. По результатам сравнения был составлен рейтинг от наименее привлекательного производителя до лучшего.

11. Samsung

Samsung оказалась на последней строчке не из-за низкого качества кабелей, а прежде всего из-за ограниченного ассортимента и цен. Компания предлагает аксессуары мощностью 15, 25, 65 и 100 Вт, однако у покупателей небольшой выбор длины, цветов и типов подключения.

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10. Beats

Кабели Beats, разрабатываемые Apple, имеют оплетённую оболочку и менее подвержены запутыванию. Производитель также предлагает несколько цветов и три варианта длины — 20 см, 1,5 м и 3 м.

Однако технические возможности остаются ограниченными. В линейке представлены разъёмы USB-C — USB-C, USB-A — USB-C и USB-C — Lightning, но скорость передачи данных соответствует стандарту USB 2.0 и не превышает 480 Мбит/с.

9. Apple

Apple предлагает более широкий выбор технологий, в частности кабели USB-C, USB-C — Lightning, MagSafe 3, Thunderbolt 4 и Thunderbolt 5 Pro. Многие модели получили прочную плетеную оболочку, которая помогает уменьшить износ и запутывание.

В то же время аксессуары остаются дорогостоящими. За кабель USB-C на 60 Вт просят 19 долларов, а модель на 240 Вт стоит 29 долларов.

8. Insignia

Бренд Insignia, принадлежащий американской сети Best Buy, предлагает кабели с поддержкой мощности 15, 60, 100 и 240 Вт. Ассортимент включает стандартные USB-C, USB-A, Lightning и Thunderbolt 4.

Модели мощностью свыше 100 Вт оснащены чипами E-Marker и имеют сертификацию USB-IF. Среди доступных вариантов — кабель на 60 Вт длиной 1,8 м с переходником USB-A за 9 долларов. Thunderbolt 4 на 240 Вт стоит 45 долларов.

7. Amazon Basics

Amazon Basics ориентируется на тех, кому нужен функциональный кабель без значительных затрат. Компания выпускает модели USB-C, USB-A, Lightning и USB4 с поддержкой мощности от 15 до 240 Вт.

Кабель на 60 Вт длиной 1,8 м можно приобрести примерно за 8 долларов, а трёхметровую версию с нейлоновой оплеткой — за 9 долларов. Модель USB4 на 240 Вт длиной 1,5 м стоит около 16 долларов.

Большинство кабелей бренда имеют сертификацию USB-IF. Однако по показателям долговечности Amazon Basics уступает некоторым конкурентам.

6. Scosche

Scosche отличается нестандартными конструкциями. Помимо обычных кабелей, производитель предлагает модели с угловыми разъемами, магнитными элементами, подсветкой и сменными адаптерами.

Цены начинаются примерно от 15 долларов за кабель на 60 Вт длиной 1,2 м. Модель на 240 Вт стоит 25 долларов, а USB4 с поддержкой Thunderbolt 3 — 40 долларов. На большинство аксессуаров распространяется двухлетняя гарантия.

5. OWC

OWC в первую очередь ориентируется на пользователей, которым важна скорость передачи файлов. Помимо обычных USB-C-кабелей, компания предлагает Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 и USB4, в том числе решения с оптической передачей сигнала.

Например, кабель USB-C на 100 Вт длиной около 90 см обеспечивает скорость до 10 Гбит/с и стоит примерно 20 долларов.

На большинство моделей распространяется трехлетняя гарантия, хотя на стандартный кабель USB-C гарантия действует всего один год. Такой ассортимент больше подойдет для работы с большими файлами, чем для поиска самого дешевого зарядного аксессуара.

4. Ugreen

Ugreen заняла высокое место благодаря сочетанию доступной цены и разнообразия моделей. У производителя есть кабели на 60, 100 и 240 Вт, а также выдвижные конструкции, варианты с угловыми разъемами и небольшими дисплеями для отображения параметров зарядки.

Большинство моделей имеют нейлоновую оболочку, а гарантия составляет два года. Максимальная длина отдельных кабелей достигает трёх метров.

3. Belkin

Belkin вошла в тройку лидеров благодаря прочности и соответствию стандартам. Компания выпускает кабели USB-C, USB-A, Lightning, DisplayPort, USB4 и Thunderbolt нескольких поколений.

Некоторые модели с оплеткой, по заявлению производителя, выдерживают до 350 000 изгибов и более 20 000 подключений. Все кабели бренда имеют сертификацию USB-IF.

Для большинства моделей предусмотрена двухлетняя гарантия и возможность возврата денег в течение 30 дней.

2. Cable Matters

Второе место заняла компания Cable Matters, которая предлагает большой выбор кабелей по низким ценам. В ассортименте есть не только USB-C и USB-A, но и варианты для старых устройств с Micro-USB, а также USB-C — Ethernet и решения для последовательных интерфейсов.

Компания также выпускает доступные кабели USB4 и Thunderbolt 5. Среди недостатков эксперты отметили небольшой выбор цветов и годовую гарантию. Заявленная износостойкость некоторых моделей превышает 15 000 изгибов.

1. Anker

Победителем рейтинга стала компания Anker, получившая наилучшую общую оценку по ассортименту, долговечности, характеристикам и стоимости.

Компания предлагает кабели USB-C — USB-C, USB-A — USB-C, USB-C — Lightning, решения с HDMI и универсальные модели с несколькими разъемами. Длина варьируется от 50 см до трех метров, а доступных цветов значительно больше, чем у многих конкурентов.

Мощность отдельных моделей достигает 240 Вт. Также имеются кабели с двумя разъемами USB-C, рассчитанные на зарядку двух устройств с поддержкой мощности до 140 Вт.

Гарантийный срок составляет от 18 месяцев до двух лет, а для отдельных аксессуаров предусмотрена пожизненная гарантия.

Ранее Новини.LIVE писали, что старый USB-C-кабель может оставаться полезным, даже если его характеристик уже недостаточно для быстрой зарядки современных смартфонов. Такой аксессуар можно использовать для менее требовательной техники, передачи файлов или других повседневных нужд.

Также Новини.LIVE рассказывали, что одинаковый тип разъема USB-C не гарантирует кабелям идентичных технических характеристик. За внешним сходством могут скрываться существенные различия в скорости обмена данными и мощности, которую кабель способен передавать во время зарядки.