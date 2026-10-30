Зарядное устройство в розетке. Фото: кадр из видео/YouTube

Зарядное устройство продолжает потреблять электроэнергию даже тогда, когда к нему не подключен смартфон. При постоянном потреблении 0,5 Вт расход составит около 4,38 кВт-ч в год, хотя реальные показатели зависят от конкретного адаптера.

О том, сколько электроэнергии расходуют зарядные устройства в режиме ожидания, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Meglepetés.

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Сколько электроэнергии потребляет зарядное устройство без телефона

Даже после отключения смартфона некоторые компоненты зарядного устройства остаются активными. Внутренние электронные схемы продолжают работать, поэтому адаптер может расходовать небольшое количество электроэнергии без нагрузки.

Если оставлять адаптер, потребляющий 0,5 Вт в режиме ожидания, подключенным к розетке круглосуточно, расход составит:

за сутки — 0,012 кВт-ч;

за 30 дней — 0,36 кВт-ч;

за год — примерно 4,38 кВт-ч.

Если дома постоянно подключены пять адаптеров с таким же потреблением, за год они вместе израсходуют около 21,9 кВт-ч. Для десяти зарядных устройств этот показатель вырастет до 43,8 кВт-ч.

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В то же время эти расчеты являются лишь примером, а не универсальной нормой. Современные качественные адаптеры обычно потребляют очень мало электроэнергии без подключенных гаджетов, тогда как более старые или некачественные модели могут быть менее экономичными.

Поэтому одно зарядное устройство, оставленное в розетке, вряд ли существенно повлияет на счет за электричество. Более заметными могут быть совокупные расходы многих устройств, в частности телевизоров, игровых приставок и компьютерных аксессуаров, которые также остаются в режиме ожидания.

Опасно ли постоянно держать зарядное устройство в розетке

Исправный адаптер от надежного производителя обычно можно оставлять подключенным к электросети даже без смартфона. Само по себе это не означает, что устройство обязательно перегреется или вызовет пожар.

Однако с дешёвыми зарядными устройствами неизвестного происхождения дело обстоит иначе. Они могут иметь недостаточную электрическую изоляцию, некачественные компоненты или ненадлежащую защиту от перегрева.

Особое внимание следует уделять состоянию корпуса, кабеля и контактов. Если зарядное устройство имеет трещины, следы оплавления, необычно нагревается, потрескивает или издает запах гари, его нужно отключить и прекратить использование.

Также не рекомендуется накрывать адаптеры тканью, оставлять их под одеялом или подушкой или размещать вблизи воды, если они не предназначены для таких условий.

Ранее Новини.LIVE писали, что покупка мощного зарядного адаптера не гарантирует более быстрого заряда смартфона. Даже модель на 100 Вт может работать с той же скоростью, что и устройство на 20 или 30 Вт, если телефон не способен принимать больше энергии.

Также Новини.LIVE сообщали, что умеренный нагрев зарядного блока является естественным следствием преобразования электроэнергии и сам по себе не свидетельствует о поломке. Зато чрезмерно высокая температура корпуса, запах гари или искры могут указывать на опасную неисправность.