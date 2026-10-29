Зарядное устройство в розетке. Фото: кадр из видео/YouTube

Зарядное устройство продолжает потреблять электроэнергию даже тогда, когда смартфон от него отключен. Однако исправный современный адаптер обычно можно оставлять в розетке без особого риска, хотя при определенных условиях его лучше выключать.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на The Conversation.

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Стоит ли оставлять зарядное устройство в розетке

Преподаватель электроники и силовой электроники Мельбурнского университета Глен Фаривар объясняет, что качественные адаптеры рассчитаны на безопасную работу от электросети. Поэтому нет необходимости вытаскивать зарядное устройство после каждого использования, если оно исправно и соответствует требованиям производителя.

В то же время даже без подключенного телефона блок питания не становится полностью неактивным. Его внутренние схемы продолжают работать, обеспечивая управление питанием и защиту электронных компонентов. Из-за этого адаптер потребляет небольшое количество электроэнергии, часть которой превращается в тепло.

В современных зарядных устройствах такие потери обычно минимальны. Один оставленный в розетке адаптер вряд ли заметно повлияет на счет за электроэнергию.

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Однако если дома постоянно подключены несколько зарядных устройств для смартфонов, ноутбуков, планшетов и других гаджетов, их суммарное потребление в течение года будет больше.

Есть и другая причина отключать ненужные адаптеры — колебания напряжения в электросети. Даже когда телефон не заряжается, подключенный блок питания остается под напряжением, а его электронные компоненты могут подвергаться дополнительной нагрузке.

Когда зарядное устройство обязательно нужно отключать

Наибольшее внимание эксперт советует уделять состоянию самого адаптера. Особенно это касается дешевых устройств неизвестных производителей, которые могут не иметь надлежащей защиты от перегрева и перепадов напряжения.

От использования зарядного устройства следует отказаться, если заметны следующие признаки:

на корпусе появились трещины, оплавленные участки или другие повреждения;

адаптер начал нагреваться значительно сильнее, чем обычно;

чувствуется запах гари или появились необычные звуки;

кабель или контакты имеют видимые повреждения.

В таких случаях устройство необходимо отключить от электросети и заменить. Продолжать пользоваться неисправным адаптером опасно из-за возможного перегрева или возгорания.

Даже исправный зарядный устройство не следует накрывать тканью или оставлять рядом с легковоспламеняющимися материалами. Для отвода тепла вокруг блока питания должно быть достаточно свободного пространства.

Кроме того, специалист советует отключать зарядные устройства, когда они длительное время не нужны, в частности перед отъездом из дома. Если в электросети часто возникают перепады напряжения, стоит позаботиться о соответствующих средствах защиты.

Ранее Новини.LIVE писали, что умеренный нагрев зарядного адаптера является обычным явлением, поскольку при преобразовании электроэнергии часть её выделяется в виде тепла. Однако если корпус становится чрезмерно горячим, появляется запах гари или заметно искрение, это может свидетельствовать об опасной неисправности.

Также Новини.LIVE сообщали, что скорость зарядки нескольких гаджетов от одного адаптера зависит от распределения мощности между его разъемами. Даже при высокой общей мощности каждый порт может иметь свои ограничения, особенно когда одновременно подключено несколько устройств.