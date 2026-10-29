Зарядний пристрій в розетці. Фото: кадр з відео/YouTube

Зарядний пристрій продовжує споживати електроенергію навіть тоді, коли смартфон від нього від'єднаний. Однак справний сучасний адаптер зазвичай можна залишати в розетці без значного ризику, хоча за певних умов його краще вимикати.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на The Conversation.

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Чи варто залишати зарядний пристрій у розетці

Викладач електроніки та силової електроніки Мельбурнського університету Глен Фарівар пояснює, що якісні адаптери розраховані на безпечну роботу від електромережі. Тому необхідності витягувати зарядку після кожного використання немає, якщо вона справна та відповідає вимогам виробника.

Водночас навіть без підключеного телефона блок живлення не стає повністю неактивним. Його внутрішні схеми продовжують працювати, забезпечуючи керування живленням і захист електронних компонентів. Через це адаптер споживає невелику кількість електроенергії, частина якої перетворюється на тепло.

У сучасних зарядних пристроях такі витрати зазвичай мінімальні. Один залишений у розетці адаптер навряд чи помітно вплине на рахунок за електроенергію.

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Проте якщо вдома постійно підключені кілька зарядок для смартфонів, ноутбуків, планшетів та інших гаджетів, їхнє сумарне споживання протягом року буде більшим.

Є й інша причина відключати непотрібні адаптери — коливання напруги в електромережі. Навіть коли телефон не заряджається, підключений блок живлення залишається під напругою, а його електронні компоненти можуть зазнавати додаткового навантаження.

Коли зарядку обов'язково потрібно відключати

Найбільшу увагу експерт радить приділяти стану самого адаптера. Особливо це стосується дешевих пристроїв невідомих виробників, які можуть не мати належного захисту від перегрівання та перепадів напруги.

Відмовитися від використання зарядного пристрою варто, якщо помітні такі ознаки:

на корпусі з'явилися тріщини, оплавлені ділянки або інші пошкодження;

адаптер почав нагріватися значно сильніше, ніж зазвичай;

відчувається запах горілого або з'явилися незвичні звуки;

кабель чи контакти мають видимі пошкодження.

За таких обставин пристрій потрібно від'єднати від електромережі та замінити. Продовжувати користуватися несправним адаптером небезпечно через можливе перегрівання або займання.

Навіть справну зарядку не варто накривати тканиною чи залишати поруч із легкозаймистими матеріалами. Для відведення тепла навколо блока живлення має бути достатньо вільного простору.

Крім того, фахівець радить відключати зарядні пристрої, коли вони тривалий час не потрібні, зокрема перед від'їздом із дому. Якщо в електромережі часто виникають перепади напруги, варто подбати про відповідні засоби захисту.

Раніше Новини.LIVE писали, що помірне нагрівання зарядного адаптера є звичайним явищем, оскільки під час перетворення електроенергії частина її виділяється у вигляді тепла. Однак якщо корпус стає надмірно гарячим, з'являється запах горілого або помітне іскріння, це може свідчити про небезпечну несправність.

Також Новини.LIVE розповідали, що швидкість заряджання кількох гаджетів від одного адаптера залежить від розподілу потужності між його роз'ємами. Навіть за високого загального показника кожен порт може мати власні обмеження, особливо коли одночасно підключено декілька пристроїв.