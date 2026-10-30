Зарядний пристрій у розетці. Фото: кадр з відео/YouTube

Зарядний пристрій продовжує споживати електроенергію навіть тоді, коли до нього не підключений смартфон. За постійного споживання 0,5 Вт витрати становитимуть близько 4,38 кВт-год на рік, хоча реальні показники залежать від конкретного адаптера.

Про те, скільки електроенергії витрачають зарядні пристрої в режимі очікування, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Meglepetés.

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Скільки електроенергії споживає зарядка без телефона

Навіть після від'єднання смартфона деякі компоненти зарядного пристрою залишаються активними. Внутрішні електронні схеми продовжують працювати, тому адаптер може витрачати невелику кількість електроенергії без навантаження.

Якщо залишати адаптер, який споживає 0,5 Вт у режимі очікування, підключеним до розетки цілодобово, витрати становитимуть:

за одну добу — 0,012 кВт-год;

за 30 днів — 0,36 кВт-год;

за рік — приблизно 4,38 кВт-год.

Якщо вдома постійно підключені п'ять адаптерів із таким самим споживанням, за рік вони разом використають близько 21,9 кВт-год. Для десяти зарядних пристроїв показник зросте до 43,8 кВт-год.

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Водночас ці розрахунки є лише прикладом, а не універсальною нормою. Сучасні якісні адаптери зазвичай споживають дуже мало електроенергії без підключених гаджетів, тоді як старіші або неякісні моделі можуть бути менш економними.

Тому одна зарядка, залишена в розетці, навряд чи суттєво вплине на рахунок за електрику. Помітнішими можуть бути сукупні витрати багатьох пристроїв, зокрема телевізорів, ігрових приставок та комп'ютерних аксесуарів, які також залишаються в режимі очікування.

Чи небезпечно постійно тримати зарядку в розетці

Справний адаптер від надійного виробника зазвичай можна залишати підключеним до електромережі навіть без смартфона. Саме по собі це не означає, що пристрій обов'язково перегріється або спричинить пожежу.

Проте ситуація інша з дешевими зарядками невідомого походження. Вони можуть мати недостатню електричну ізоляцію, неякісні компоненти або неналежний захист від перегрівання.

Особливу увагу варто звертати на стан корпусу, кабелю та контактів. Якщо зарядний пристрій має тріщини, сліди оплавлення, незвично нагрівається, потріскує або видає запах горілого, його потрібно відключити та припинити використання.

Також не рекомендується накривати адаптери тканиною, залишати їх під ковдрою чи подушкою або розміщувати поблизу води, якщо вони не призначені для таких умов.

Раніше Новини.LIVE писали, що купівля потужного зарядного адаптера не гарантує швидшого поповнення заряду смартфона. Навіть модель на 100 Вт може працювати з тією самою швидкістю, що й пристрій на 20 або 30 Вт, якщо телефон не здатний приймати більше енергії.

Також Новини.LIVE розповідали, що помірне нагрівання зарядного блока є природним наслідком перетворення електроенергії та саме по собі не свідчить про поломку. Натомість надмірно висока температура корпусу, запах горілого чи іскри можуть вказувати на небезпечну несправність.