Телефон с каплями воды. Фото: Unsplash

Вода может повредить литиевый аккумулятор повербанка, смартфона или зарядной станции и вызвать короткое замыкание. В худшем случае такое повреждение приводит к задымлению или возгоранию, как и вздувшаяся батарея.

Об этом пишет SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что будет, если литиевый аккумулятор намокнет

Последствия зависят от самого устройства и его защиты от влаги. Эту защиту обозначают индексом IP: техника с классом IP66, IP67 или IP68 обычно переносит контакт с водой без серьезных последствий. Устройства с более низким классом или без него могут пострадать значительно сильнее.

Вода внутри аккумулятора способна вызвать короткое замыкание и коррозию контактов. Такое повреждение создает риск пожара: оно может запустить тепловой разгон, когда элементы батареи поочередно нагреваются, выделяют газ и дым, а затем могут вспыхнуть. Тревожный сигнал — аккумулятор или корпус устройства вздулся.

Что делать, если намок повербанк или смартфон

Первое — выключить устройство или аккумулятор, как только это безопасно сделать. Так меньше шансов, что начнется коррозия. Если батарея съемная, ее стоит достать, но в большинстве смартфонов и повербанков это невозможно.

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Далее устройство нужно аккуратно промокнуть сухой тканью и отложить. Для просушки можно положить его в герметичный контейнер с влагопоглотителем, например пакетиками силикагеля. Фен и другие источники тепла использовать не стоит: они могут еще сильнее повредить аккумулятор.

Когда намокшим аккумулятором уже нельзя пользоваться

Пока есть хоть малейший шанс, что внутри осталась влага, устройство нельзя включать или ставить на зарядку. Капли легко попадают внутрь корпуса, поэтому сушить стоит дольше, чем кажется. После этого аккумулятор нужно осмотреть: если заметны коррозия или вздутие, пользоваться им нельзя. Если есть сомнения, лучше обратиться в сервис или заменить батарею, а неисправный аккумулятор сдать на утилизацию, а не выбрасывать вместе с мусором.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядное устройство, которое нагревается во время зарядки, не всегда неисправно, потому что часть электроэнергии естественно превращается в тепло. Однако сильно разогретый корпус, запах гари или искрение могут свидетельствовать об опасной поломке, и тогда зарядку нужно немедленно прекратить.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфон, оставленный на ночной зарядке, не обязательно быстрее потеряет емкость аккумулятора, ведь современные устройства оснащены защитой от перезарядки. Однако длительное нахождение батареи на 100% и особенно перегрев могут ускорить ее износ.