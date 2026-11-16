Телефон із краплями води. Фото: Unsplash

Вода може пошкодити літієвий акумулятор повербанка, смартфона чи зарядної станції і спричинити коротке замикання. У найгіршому випадку таке пошкодження призводить до задимлення або займання, як і роздута батарея.

Про це пише SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

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Що буде, якщо літієвий акумулятор намокне

Наслідки залежать від самого пристрою та його захисту від вологи. Цей захист позначають індексом IP: техніка з класом IP66, IP67 чи IP68 зазвичай переносить контакт із водою без серйозних наслідків. Пристрої з нижчим класом або без нього можуть постраждати значно сильніше.

Вода всередині акумулятора здатна викликати коротке замикання та корозію контактів. Таке пошкодження створює ризик пожежі: воно може запустити тепловий розгін, коли елементи батареї по черзі нагріваються, виділяють газ і дим, а потім можуть спалахнути. Тривожний сигнал — акумулятор чи корпус пристрою роздувся.

Що робити, якщо намок повербанк або смартфон

Перше — вимкнути пристрій або акумулятор, щойно це безпечно зробити. Так менше шансів, що почнеться корозія. Якщо батарея знімна, її варто дістати, але в більшості смартфонів і повербанків це неможливо.

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Далі пристрій треба обережно промокнути сухою тканиною й відкласти. Для сушіння можна покласти його в герметичний контейнер із вологопоглиначем, наприклад пакетиками силікагелю. Фен та інші джерела тепла використовувати не варто: вони можуть ще більше пошкодити акумулятор.

Коли намоклим акумулятором уже не можна користуватися

Поки є хоч найменший шанс, що всередині лишилася волога, пристрій не можна вмикати чи ставити на зарядку. Краплі легко потрапляють усередину корпусу, тому сушити варто довше, ніж здається. Після цього акумулятор треба оглянути: якщо помітні корозія або здуття, користуватися ним не можна. Якщо є сумніви, краще звернутися до сервісу або замінити батарею, а несправний акумулятор здати на утилізацію, а не викидати разом зі сміттям.

Раніше Новини.LIVE писали, що зарядний пристрій, який нагрівається під час заряджання, не завжди несправний, бо частина електроенергії природно перетворюється на тепло. Проте сильно розігрітий корпус, запах горілого чи іскріння можуть свідчити про небезпечну поломку, і тоді заряджання треба негайно припинити.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфон, залишений на нічній зарядці, не обов'язково швидше втратить ємність акумулятора, адже сучасні пристрої мають захист від перезаряду. Однак тривале перебування батареї на 100% і особливо перегрів можуть пришвидшити її знос.