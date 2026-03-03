Роздулася батарея в Android-смартфоні — що робити та чи небезпечно це

Роздутий акумулятор смартфона та смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Роздута батарея в Android-смартфоні може бути раннім сигналом небезпечної несправності й підвищує ризик задимлення або займання. Експерти радять діяти негайно й не намагатися ремонтувати акумулятор самостійно.

Чому роздута батарея — це ризик, а не "косметична" проблема

Здуття зазвичай пов'язують із накопиченням газів усередині елемента живлення. У смартфоні це часто проявляється тим, що корпус починає розходитись, а екран або задня кришка помітно випинаються назовні — інколи батарею можна навіть побачити.

Така деформація може бути першою видимою ознакою серйозної поломки. Це небезпечна ситуація, але все ж краща за сценарій, коли з акумулятора вже йде дим або відчувається запах горілого.

Після появи ознак здуття смартфон слід від'єднати від живлення та не продовжувати заряджання. Перед заміною батарею радять розрядити, щоб знизити ризик займання, і тримати пристрій у полі зору під час розряджання, наприклад, у металевій місткості, щоб у разі інциденту вогонь не поширився миттєво.

Не варто намагатися врятувати дані на смартфоні будь-якою ціною, хоча спроба зробити бекап і має логічний вигляд, але теж несе ризики. Під'єднання телефона до комп'ютера для копіювання даних через USB-C автоматично подаватиме заряд на акумулятор.

За правильною допомогою зверніться до місцевих ремонтних майстерень, оскільки заміна роздутої батареї може бути значно делікатнішим процесом, ніж у випадку звичайної заміни справного акумулятора.

З часом будь-який акумулятор втрачає місткість, і це безпосередньо впливає на автономність та стабільність роботи смартфона. На Android рівень зносу можна перевірити через сервісне меню або спеціальні застосунки, щоб вчасно оцінити стан батареї.

Водночас для багатьох заряджання стало щоденним автоматичним ритуалом, і звичка залишати смартфон підключеним до мережі на всю ніч може скорочувати ресурс елемента живлення — особливо якщо пристрій перегрівається під час тривалої зарядки.