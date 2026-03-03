Вздулась батарея в смартфоне — что делать и опасно ли это

Раздутый аккумулятор смартфона и смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Если корпус телефона начал расходиться или экран заметно "поднимается" над рамкой, это может указывать на вздутие аккумулятора. Подобная неисправность связана с риском дыма и возгорания, поэтому ключевое — как можно быстрее прекратить использование устройства и решать вопрос через безопасную замену батареи.

Об этом пишет BGR.

Реклама

Читайте также:

Почему вздутая батарея — это риск, а не "косметическая" проблема

Вздутие обычно связывают с накоплением газов внутри элемента питания. В смартфоне это часто проявляется тем, что корпус начинает расходиться, а экран или задняя крышка заметно выпячиваются наружу — иногда батарею можно даже увидеть.

Такая деформация может быть первым видимым признаком серьезной поломки. Это опасная ситуация, но все же лучше сценария, когда из аккумулятора уже идет дым или чувствуется запах горелого.

После появления признаков вздутия смартфон следует отсоединить от питания и не продолжать зарядку. Перед заменой батарею советуют разрядить, чтобы снизить риск воспламенения, и держать устройство в поле зрения во время разрядки, например, в металлической емкости, чтобы в случае инцидента огонь не распространился мгновенно.

Не стоит пытаться спасти данные на смартфоне любой ценой, хотя попытка сделать бэкап и выглядит логично, но тоже несет риски. Подключение телефона к компьютеру для копирования данных через USB-C автоматически будет подавать заряд на аккумулятор.

За правильной помощью обратитесь в местные ремонтные мастерские, поскольку замена раздутой батареи может быть значительно более деликатным процессом, чем в случае обычной замены исправного аккумулятора.

Со временем любой аккумулятор теряет емкость, и это непосредственно влияет на автономность и стабильность работы смартфона. На Android уровень износа можно проверить через сервисное меню или специальные приложения, чтобы вовремя оценить состояние батареи.

В то же время для многих зарядка стала ежедневным автоматическим ритуалом, и привычка оставлять смартфон подключенным к сети на всю ночь может сокращать ресурс элемента питания — особенно если устройство перегревается во время длительной зарядки.