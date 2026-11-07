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Главная Техно Ползунок яркости на Android "обманывает": экран может светиться ярче

Ползунок яркости на Android "обманывает": экран может светиться ярче

Ua ru
7 ноября 2026 06:32
Ползунок на максимуме, а экран может ещё ярче: что скрывает настройка яркости в Android кадр из видео/YouTube
Настройка яркости экрана смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Ползунок яркости на Android показывает не весь диапазон экрана: на солнце смартфон может светить сильнее его максимума, а в темноте некоторые модели опускаются ниже минимума. Похожие простые вещи на телефоне часто остаются незамеченными, например фонарик можно включить без разблокировки экрана.

Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему ползунок работает не линейно

В Android 9 Google изменила ползунок на логарифмическую шкалу, которая, по данным издания, лучше соответствует тому, как человек воспринимает яркость. Поэтому переход от 50% до 60% дает не такой же прирост, как от 10% до 20%.

Когда экран светит сильнее максимума

Автор тестировал OnePlus 15 с отключенной автояркостью и ползунком на максимуме. Под прямым солнцем экран стал ярче, а вне солнца снова потускнел. Тот же эффект дал фонарик, направленный на верх дисплея, где расположен датчик освещения. На Samsung Galaxy S23+ с адаптивной яркостью поведение было таким же.

Ярче экран может светить и во время просмотра HDR-видео или фото, ведь небольшие участки OLED-панели ненадолго могут давать значительно больше света, чем весь экран.

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Почему телефон сам снижает яркость

Сверхвысокая яркость быстро расходует заряд и нагревает панель. Поэтому многие смартфоны ограничивают ее при низком заряде, а если телефон перегревается, максимум обычно снижается через несколько минут. На некоторых моделях есть и обратная опция Extra dim, которая позволяет сделать экран темнее обычного минимума.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже с выключенным экраном смартфон продолжает синхронизировать данные и получать уведомления. Если батарея за несколько часов без использования теряет 10-20% заряда, стоит сначала проверить настройки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что постоянная зарядка Android до 100% может ускорить износ батареи. При этом разовая зарядка до полного уровня не слишком вредна.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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