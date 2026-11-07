Ползунок яркости на Android "обманывает": экран может светиться ярче
Ползунок яркости на Android показывает не весь диапазон экрана: на солнце смартфон может светить сильнее его максимума, а в темноте некоторые модели опускаются ниже минимума. Похожие простые вещи на телефоне часто остаются незамеченными, например фонарик можно включить без разблокировки экрана.
Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.
Почему ползунок работает не линейно
В Android 9 Google изменила ползунок на логарифмическую шкалу, которая, по данным издания, лучше соответствует тому, как человек воспринимает яркость. Поэтому переход от 50% до 60% дает не такой же прирост, как от 10% до 20%.
Когда экран светит сильнее максимума
Автор тестировал OnePlus 15 с отключенной автояркостью и ползунком на максимуме. Под прямым солнцем экран стал ярче, а вне солнца снова потускнел. Тот же эффект дал фонарик, направленный на верх дисплея, где расположен датчик освещения. На Samsung Galaxy S23+ с адаптивной яркостью поведение было таким же.
Ярче экран может светить и во время просмотра HDR-видео или фото, ведь небольшие участки OLED-панели ненадолго могут давать значительно больше света, чем весь экран.
Почему телефон сам снижает яркость
Сверхвысокая яркость быстро расходует заряд и нагревает панель. Поэтому многие смартфоны ограничивают ее при низком заряде, а если телефон перегревается, максимум обычно снижается через несколько минут. На некоторых моделях есть и обратная опция Extra dim, которая позволяет сделать экран темнее обычного минимума.
Ранее Новини.LIVE писали, что даже с выключенным экраном смартфон продолжает синхронизировать данные и получать уведомления. Если батарея за несколько часов без использования теряет 10-20% заряда, стоит сначала проверить настройки.
Также Новини.LIVE рассказывали, что постоянная зарядка Android до 100% может ускорить износ батареи. При этом разовая зарядка до полного уровня не слишком вредна.