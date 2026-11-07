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Головна Техно Повзунок яскравості на Android "обманює": екран може світити сильніше

Повзунок яскравості на Android "обманює": екран може світити сильніше

Ua ru
7 листопада 2026 06:32
Повзунок на максимумі, а екран може ще яскравіше: що приховує яскравість Android кадр з відео/YouTube
Налаштування яскравості екрана смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Повзунок яскравості на Android показує не весь діапазон екрана: на сонці смартфон може світити сильніше за його максимум, а в темряві деякі моделі опускаються нижче мінімуму. Схожі прості речі на телефоні часто лишаються непоміченими, наприклад ліхтарик можна ввімкнути без розблокування екрана.

Про це пише How-To Geek, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому повзунок працює не лінійно

В Android 9 Google змінила повзунок на логарифмічну шкалу, яка, за даними видання, краще відповідає тому, як людина сприймає яскравість. Тому перехід від 50% до 60% дає не такий самий приріст, як від 10% до 20%.

Коли екран світить сильніше за максимум

Автор тестував OnePlus 15 із вимкненою автояскравістю та повзунком на максимумі. Під прямим сонцем екран став яскравішим, а поза сонцем знову потьмянів. Той самий ефект дав ліхтарик, спрямований на верх дисплея, де розташований датчик освітлення. На Samsung Galaxy S23+ із адаптивною яскравістю поведінка була такою самою.

Яскравіше екран може світити й під час перегляду HDR-відео чи фото, адже невеликі ділянки OLED-панелі ненадовго можуть давати значно більше світла, ніж весь екран.

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Чому телефон сам знижує яскравість

Надвисока яскравість швидко витрачає заряд і нагріває панель. Тому багато смартфонів обмежують її за низького заряду, а якщо телефон перегрівається, максимум зазвичай знижується за кілька хвилин. На деяких моделях є й зворотна опція Extra dim, яка дає змогу зробити екран темнішим за звичайний мінімум.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть із вимкненим екраном смартфон продовжує синхронізувати дані й отримувати сповіщення. Якщо батарея за кілька годин без використання втрачає 10-20% заряду, варто спершу перевірити налаштування.

Також Новини.LIVE розповідали, що постійне заряджання Android до 100% може пришвидшити зношування батареї. При цьому разове заряджання до повного рівня не надто шкідливе.

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Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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