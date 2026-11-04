Увімкнений ліхтарик на смартфоні. Фото: кадр з відео/YouTube

Ліхтарик на багатьох Android-смартфонах можна ввімкнути одним рухом або натисканням кнопки, навіть не розблоковуючи екран. Найпростіше налаштувати запуск подвійним натисканням кнопки живлення, а деякі моделі пропонують для цього кнопку гучності чи спеціальний жест.

Про способи швидко ввімкнути ліхтарик на Android йдеться в матеріалі УНІАН, пише редакція Новини.LIVE.

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Як увімкнути ліхтарик подвійним натисканням кнопки живлення

Щоб увімкнути ліхтарик, не обов'язково щоразу розблоковувати смартфон, відкривати меню застосунків і шукати потрібну іконку. На Android-смартфонах більшості виробників ліхтарик можна запускати подвійним натисканням кнопки живлення.

Для цього відкрийте "Налаштування", перейдіть до розділу "Розширені налаштування" (він також може називатися "Спеціальні функції") і виберіть вкладку "Жести".

Далі прокрутіть список, натисніть "Подвійне натискання кнопки живлення" й оберіть "Ліхтарик". Після цього ліхтарик вмикатиметься й вимикатиметься навіть тоді, коли дисплей неактивний.

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Які кнопки та жести вмикають ліхтарик на OnePlus, Huawei і Motorola

На смартфонах OnePlus, Huawei та деяких інших брендів для швидкого керування ліхтариком використовують кнопку зменшення гучності. Налаштувати її можна в розділі "Налаштування" — "Швидкий запуск" або "Спеціальні можливості" — "Швидкий доступ і жести".

Motorola пропонує для цього жест Fast Flashlight. Щоб увімкнути ліхтарик, достатньо двічі змахнути телефоном у руці, ніби рубаєте сокирою.

Функцію активують у застосунку Moto або в налаштуваннях смартфона: потрібно перейти до розділу "Жести" й увімкнути Fast Flashlight.

Що робити, якщо швидкого запуску ліхтарика немає в налаштуваннях

Якщо невідомо, чи підтримує смартфон такі можливості, скористайтеся пошуком у налаштуваннях і введіть "Ліхтарик", "Жести" або "Швидкий запуск". Назви розділів і доступні комбінації залежать від виробника та моделі.

Коли потрібної функції немає, ярлик ліхтарика можна винести на екран блокування. Для цього затисніть палець на екрані блокування, оберіть "Персоналізація", знайдіть "Ліхтарик" серед системних віджетів і перетягніть його на екран.

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