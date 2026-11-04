Включенный фонарик на смартфоне. Фото: кадр из видео/YouTube

На многих Android-смартфонах фонарик можно включить одним движением или нажатием кнопки, даже не разблокируя экран. Проще всего настроить запуск двойным нажатием кнопки питания, а некоторые модели предлагают для этого кнопку громкости или специальный жест.

О способах быстрого включения фонарика на Android говорится в материале УНИАН, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как включить фонарик двойным нажатием кнопки питания

Чтобы включить фонарик, не обязательно каждый раз разблокировать смартфон, открывать меню приложений и искать нужную иконку. На Android-смартфонах большинства производителей фонарик можно запускать двойным нажатием кнопки питания.

Для этого откройте "Настройки", перейдите в раздел "Расширенные настройки" (он также может называться "Специальные функции") и выберите вкладку "Жесты".

Далее прокрутите список, нажмите "Двойное нажатие кнопки питания" и выберите "Фонарик". После этого фонарик будет включаться и выключаться даже тогда, когда дисплей неактивен.

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Какие кнопки и жесты включают фонарик на OnePlus, Huawei и Motorola

На смартфонах OnePlus, Huawei и некоторых других брендов для быстрого управления фонариком используется кнопка уменьшения громкости. Настроить её можно в разделе "Настройки" — "Быстрый запуск" или "Доступность" — "Быстрый доступ и жесты".

Motorola предлагает для этого жест Fast Flashlight. Чтобы включить фонарик, достаточно дважды взмахнуть телефоном в руке, как будто рубите топором.

Функцию активируют в приложении Moto или в настройках смартфона: нужно перейти в раздел "Жесты" и включить Fast Flashlight.

Что делать, если быстрого запуска фонарика нет в настройках

Если неизвестно, поддерживает ли смартфон такие возможности, воспользуйтесь поиском в настройках и введите "Фонарик", "Жесты" или "Быстрый запуск". Названия разделов и доступные комбинации зависят от производителя и модели.

Если нужной функции нет, ярлык фонарика можно вынести на экран блокировки. Для этого зажмите палец на экране блокировки, выберите "Персонализация", найдите "Фонарик" среди системных виджетов и перетащите его на экран.

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