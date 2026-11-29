Кабели USB-C на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Кабели USB-C внешне почти одинаковы, но отличаются мощностью зарядки и скоростью передачи данных. Определить, на что способен конкретный USB-C-кабель, можно по маркировке, встроенному чипу и простому измерителю.

Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что означают надписи 60W и 240W на кабеле USB-C

На современных кабелях USB-C и их упаковках наносят логотипы 60W или 240W. Кабеля на 60 Вт достаточно для большинства смартфонов, планшетов и небольших ноутбуков, а 240 Вт — это максимальная мощность, которую сегодня может передавать USB-C. Рядом с мощностью иногда указывают и скорость передачи данных, например 40Gbps/240W.

При этом реальную мощность "согласовывают" между собой устройство и адаптер по стандарту USB Power Delivery, поэтому кабель на 240 Вт не гарантирует, что через него пойдут именно 240 Вт. Предел 240 Вт ввела версия USB Power Delivery 3.1 в 2021 году, а раньше максимум составлял 100 Вт. Маркировку производители наносят непоследовательно, поэтому в случае сомнений стоит свериться с инструкцией к устройству.

Зачем в кабеле USB-C чип e-marker

Внутри штекера многих кабелей USB-C есть маленький чип e-marker. Он обменивается данными с зарядкой и устройством и сообщает, что умеет кабель. Для кабелей, рассчитанных на ток до 3 А, такой чип не обязателен, а для всех, которые должны выдерживать больший ток, — нужен. Чип также есть в кабелях, которые передают данные быстрее USB 2.0.

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Если чипа нет, оба конца соединения исходят из худшего варианта: мощность ограничивается 60 Вт, а скорость передачи данных — 480 Мбит/с, даже если ноутбук и зарядка поддерживают больше.

Как проверить кабель USB-C дома

Сначала стоит осмотреть штекер, сам кабель и порт: на них могут быть отметки мощности или скорости, символы Thunderbolt или DisplayPort. Для сравнения скорости зарядки можно использовать недорогой USB-C-измеритель мощности: его подключают между зарядкой и устройством, и он показывает напряжение, ток и мощность.

Во время проверки зарядку и смартфон оставляют те же, а меняют только кабель. Простые тестеры кабелей проверяют целостность проводников, а более сложные, примерно за 30-60 долларов, считывают данные с чипа e-marker, измеряют сопротивление и показывают все возможности кабеля.

Ранее Новини.LIVE писали, что два кабеля USB-C могут выглядеть почти идентично, но заметно отличаться скоростью передачи данных и устройством внутри. Рентгеновский анализ показал, почему кабель Apple стоимостью 129 долларов значительно сложнее недорогого аналога и стоит ли такая переплата того.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многопортовый адаптер не обязательно заряжает гаджеты медленнее, чем отдельные блоки питания. Важна не только суммарная мощность зарядного устройства, но и то, сколько ватт может отдать каждый разъем, когда к ним одновременно подключено несколько устройств.