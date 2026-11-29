Кабелі USB-C на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Кабелі USB-C зовні майже однакові, але відрізняються потужністю заряджання і швидкістю передачі даних. Визначити, на що здатен конкретний USB-C-кабель, можна за маркуванням, вбудованим чипом і простим вимірювачем.

Про це пише How-To Geek, пише редакція Новини.LIVE.

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Що означають написи 60W і 240W на кабелі USB-C

На сучасних кабелях USB-C та їхніх упаковках наносять логотипи 60W або 240W. Кабелю на 60 Вт достатньо для більшості смартфонів, планшетів і невеликих ноутбуків, а 240 Вт — це максимальна потужність, яку сьогодні може передавати USB-C. Поруч із потужністю іноді вказують і швидкість передачі даних, наприклад 40Gbps/240W.

Водночас реальну потужність "домовляються" між собою пристрій і адаптер за стандартом USB Power Delivery, тож кабель на 240 Вт не гарантує, що через нього підуть саме 240 Вт. Межу 240 Вт запровадила версія USB Power Delivery 3.1 у 2021 році, а раніше максимум становив 100 Вт. Маркування виробники наносять непослідовно, тому в разі сумнівів варто звіритися з інструкцією до пристрою.

Навіщо в кабелі USB-C чип e-marker

Усередині штекера багатьох кабелів USB-C є маленький чип e-marker. Він обмінюється даними із зарядкою та пристроєм і повідомляє, що вміє кабель. Для кабелів, розрахованих на струм до 3 А, такий чип не обов'язковий, а для всіх, що мають витримувати більший струм, — потрібен. Чип також є в кабелях, які передають дані швидше за USB 2.0.

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Якщо чипа немає, обидва кінці з'єднання виходять з найгіршого варіанта: потужність обмежується 60 Вт, а швидкість передачі даних — 480 Мбіт/с, навіть якщо ноутбук і зарядка підтримують більше.

Як перевірити кабель USB-C удома

Спершу варто оглянути штекер, сам кабель і порт: на них можуть бути позначки потужності чи швидкості, символи Thunderbolt або DisplayPort. Для порівняння швидкості заряджання можна використати недорогий USB-C-вимірювач потужності: його підключають між зарядкою і пристроєм, і він показує напругу, струм і потужність.

Під час перевірки зарядку і смартфон залишають ті самі, а змінюють лише кабель. Прості тестери кабелів перевіряють цілісність провідників, а складніші, приблизно за 30-60 доларів, зчитують дані з чипа e-marker, вимірюють опір і показують усі можливості кабелю.

Раніше Новини.LIVE писали, що два кабелі USB-C можуть виглядати майже ідентично, але помітно відрізнятися швидкістю передачі даних і будовою всередині. Рентгенівський аналіз показав, чому кабель Apple вартістю 129 доларів значно складніший за недорогий аналог і чи варта така переплата того.

Також Новини.LIVE розповідали, що багатопортовий адаптер не обов'язково заряджає гаджети повільніше, ніж окремі блоки живлення. Важить не лише сумарна потужність зарядного пристрою, а й те, скільки ват може віддати кожен роз'єм, коли до них одночасно підключено кілька пристроїв.