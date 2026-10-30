Кабель USB-C. Фото: кадр з відео/YouTube

Однакові на вигляд USB-C-кабелі можуть заряджати пристрої з різною потужністю, передавати файли на різних швидкостях і навіть не підтримувати підключення монітора. Тому під час покупки важливо перевіряти не лише роз'єми та довжину дроту, а й технічні характеристики, через які користувачі найчастіше помиляються.

Про шість поширених помилок під час вибору USB-C кабелю пише редакція Новини.LIVE.

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Яких помилок припускаються під час вибору USB-C кабелю

Наявність однакових штекерів USB-C ще не означає, що два кабелі мають однакові можливості. Їхня потужність заряджання, швидкість передавання даних і підтримка відео залежать від характеристик конкретної моделі.

Серед найпоширеніших помилок під час покупки:

Орієнтуватися лише на форму роз'єму: зовні кабелі можуть бути майже однаковими, але один підтримуватиме заряджання потужністю 60 Вт, а інший — до 240 Вт. При цьому швидкість передавання файлів може залишатися однаковою. Не перевіряти наявність E-Marker: звичайний USB-C кабель розрахований на струм до 3 А та потужність 60 Вт. Для заряджання на 100 Вт і більше потрібен кабель із чипом E-Marker. Без нього потужний адаптер може обмежити струм до 3 А. Вважати, що потужний кабель обов'язково швидкий: навіть моделі з підтримкою 240 Вт нерідко передають дані лише на швидкості USB 2.0 — до 480 Мбіт/с. Для зовнішніх SSD та перенесення великих файлів краще перевіряти підтримку 10, 20 або 40 Гбіт/с. Купувати будь-який USB-C для підключення монітора: не кожен кабель здатний передавати зображення. Для цього необхідна підтримка відповідного відеорежиму, зокрема DisplayPort Alt Mode або Thunderbolt. Звичайний зарядний кабель USB 2.0 може не підійти. Не враховувати особливості швидкого заряджання: деякі виробники використовують власні технології. Наприклад, кабелі Xiaomi на 6 А можуть забезпечувати заряджання до 120 Вт із сумісним фірмовим адаптером, але з блоками живлення інших брендів їхні можливості можуть бути обмежені. Вибирати надто довгий кабель: зі збільшенням довжини зростають втрати напруги та ускладнюється передавання даних на високих швидкостях. Зокрема, для пасивних кабелів на 40 Гбіт/с довжина може бути суттєвим обмеженням.

На які характеристики USB-C дивитися перед покупкою

Для звичайного заряджання смартфона, навушників або планшета часто достатньо кабелю потужністю до 60 Вт із підтримкою USB 2.0. Якщо ж потрібно заряджати ноутбук, варто звернути увагу на моделі на 100 Вт або 240 Вт залежно від вимог пристрою.

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Окремо потрібно перевіряти швидкість передавання даних. USB 2.0 забезпечує до 480 Мбіт/с, що на практиці відповідає приблизно 40 МБ/с. Для копіювання великих обсягів інформації це може бути суттєвим обмеженням.

Наприклад, перенесення 100 ГБ відео таким кабелем може зайняти близько 40 хвилин. Натомість кабель із підтримкою 10 Гбіт/с за відповідних умов дозволить виконати те саме завдання за значно менший час.

Не менш важлива конструкція кабелю. Варто звертати увагу на якість провідників, захисну оболонку та посилення в місцях з'єднання дроту зі штекером. Саме ці ділянки часто зазнають механічного навантаження під час використання.

Для повсякденних завдань зазвичай зручний кабель завдовжки близько метра. Двометрові моделі можуть бути практичнішими для заряджання на відстані від розетки, проте для високошвидкісного передавання даних довжину потрібно вибирати з урахуванням характеристик конкретного кабелю.

Перевірити можливості заряджання можна за допомогою USB-тестера, який показує напругу, силу струму та потужність. Водночас маркування 100W або 240W на корпусі саме по собі не гарантує відповідності заявленим характеристикам.

Додатковими орієнтирами можуть бути офіційна сертифікація USB-IF, гарантія виробника та надійність продавця. Це особливо важливо, оскільки в магазинах трапляються підробки кабелів відомих брендів.

Раніше Новини.LIVE писали, що Anker очолила рейтинг виробників USB-C-кабелів за результатами експертного порівняння 11 популярних брендів. Під час оцінювання враховували вартість аксесуарів, їхню надійність і технічні характеристики.

Також Новини.LIVE розповідали, що швидкість заряджання смартфона може обмежувати не адаптер, а підключений до нього USB-C-кабель. Попри однакові роз'єми та схожий зовнішній вигляд, такі аксесуари відрізняються допустимою потужністю.