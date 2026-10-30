Кабель USB-C. Фото: кадр из видео/YouTube

Внешне одинаковые USB-C-кабели могут заряжать устройства с разной мощностью, передавать файлы с разной скоростью и даже не поддерживать подключение монитора. Поэтому при покупке важно проверять не только разъёмы и длину кабеля, но и технические характеристики, из-за которых пользователи чаще всего ошибаются.

О шести распространенных ошибках при выборе USB-C-кабеля пишет редакция Новини.LIVE.

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Какие ошибки допускают при выборе USB-C-кабеля

Наличие одинаковых разъемов USB-C еще не означает, что два кабеля обладают одинаковыми возможностями. Их мощность зарядки, скорость передачи данных и поддержка видео зависят от характеристик конкретной модели.

Среди самых распространенных ошибок при покупке:

Ориентироваться только на форму разъема: внешне кабели могут быть почти одинаковыми, но один будет поддерживать зарядку мощностью 60 Вт, а другой — до 240 Вт. При этом скорость передачи файлов может оставаться одинаковой. Не проверять наличие E-Marker: обычный USB-C-кабель рассчитан на ток до 3 А и мощность 60 Вт. Для зарядки мощностью 100 Вт и более требуется кабель с чипом E-Marker. Без него мощный адаптер может ограничить ток до 3 А. Считать, что мощный кабель обязательно быстрый: даже модели с поддержкой 240 Вт нередко передают данные только со скоростью USB 2.0 — до 480 Мбит/с. Для внешних SSD и передачи больших файлов лучше проверять поддержку скоростей 10, 20 или 40 Гбит/с. Покупать любой USB-C для подключения монитора: не каждый кабель способен передавать изображение. Для этого необходима поддержка соответствующего видеорежима, в частности DisplayPort Alt Mode или Thunderbolt. Обычный зарядный кабель USB 2.0 может не подойти. Не учитывать особенности быстрой зарядки: некоторые производители используют собственные технологии. Например, кабели Xiaomi на 6 А могут обеспечивать зарядку до 120 Вт с совместимым фирменным адаптером, но с блоками питания других брендов их возможности могут быть ограничены. Выбирать слишком длинный кабель: с увеличением длины возрастают потери напряжения и затрудняется передача данных на высоких скоростях. В частности, для пассивных кабелей на 40 Гбит/с длина может быть существенным ограничением.

На какие характеристики USB-C обратить внимание перед покупкой

Для обычной зарядки смартфона, наушников или планшета часто достаточно кабеля мощностью до 60 Вт с поддержкой USB 2.0. Если же нужно заряжать ноутбук, стоит обратить внимание на модели мощностью 100 Вт или 240 Вт в зависимости от требований устройства.

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Отдельно нужно проверять скорость передачи данных. USB 2.0 обеспечивает до 480 Мбит/с, что на практике соответствует примерно 40 МБ/с. Для копирования больших объемов информации это может стать существенным ограничением.

Например, перенос 100 ГБ видео с помощью такого кабеля может занять около 40 минут. Зато кабель с поддержкой 10 Гбит/с при соответствующих условиях позволит выполнить ту же задачу за значительно меньшее время.

Не менее важна конструкция кабеля. Стоит обращать внимание на качество проводников, защитную оболочку и усиление в местах соединения провода со штекером. Именно эти участки часто подвергаются механической нагрузке во время использования.

Для повседневных задач обычно удобен кабель длиной около метра. Двухметровые модели могут быть более практичными для зарядки на расстоянии от розетки, однако для высокоскоростной передачи данных длину нужно выбирать с учётом характеристик конкретного кабеля.

Проверить возможности зарядки можно с помощью USB-тестера, который показывает напряжение, силу тока и мощность. В то же время маркировка 100 Вт или 240 Вт на корпусе сама по себе не гарантирует соответствия заявленным характеристикам.

Дополнительными ориентирами могут служить официальная сертификация USB-IF, гарантия производителя и надежность продавца. Это особенно важно, поскольку в магазинах встречаются подделки кабелей известных брендов.

Ранее Новини.LIVE писали, что Anker возглавила рейтинг производителей USB-C-кабелей по результатам экспертного сравнения 11 популярных брендов. При оценке учитывались стоимость аксессуаров, их надёжность и технические характеристики.

Также Новини.LIVE сообщали, что скорость зарядки смартфона может ограничивать не адаптер, а подключенный к нему USB-C-кабель. Несмотря на одинаковые разъёмы и схожий внешний вид, такие аксессуары отличаются допустимой мощностью.