Пора отказаться от них: почему современные смартфоны не нуждаются в защитных пленках

Установка защитного стекла на смартфон. Фото: кадр из видео/YouTube

Защитные пленки долгие годы считались почти обязательным аксессуаром для смартфона, однако современные экраны стали значительно прочнее. Из-за этого польза от дополнительного слоя на дисплее для многих моделей уже не так очевидна.

О том, почему современному смартфону может не понадобиться защитная пленка, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему защитная пленка уже не так необходима

Многие современные смартфоны оснащаются дисплеями с закаленными покрытиями, среди которых Gorilla Glass и Ceramic Shield. Такие материалы рассчитаны на ежедневное использование и лучше противостоят потертостям и ударам.

Особенно это касается флагманских моделей, где производители уделяют больше внимания прочности стекла и корпуса. Некоторые смартфоны также получают сертификаты, подтверждающие способность выдерживать неблагоприятные условия.

В то же время тонкие пластиковые пленки не всегда способны существенно помочь при сильном падении. Ключи, монеты и другие мелкие предметы в кармане также реже оставляют заметные повреждения на современном защитном стекле.

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Еще одним недостатком пленки может быть ухудшение качества изображения. Со временем на ее поверхности накапливаются потертости и следы использования, которые могут быть заметнее, чем на заводском стекле дисплея.

Если главным риском остаётся падение смартфона, более практичной альтернативой может стать чехол с выступающими краями, который дополнительно защищает экран.

Отдельным аргументом являются программы сервисного обслуживания. Apple предлагает AppleCare+, а у Samsung есть собственные программы ремонта, которые позволяют восстановить поврежденный экран без необходимости полагаться только на дополнительную пленку.

Ранее Новини.LIVE писали, что ощущение медленной работы Android не всегда связано с производительностью самого смартфона. Часто интерфейс кажется быстрее уже после сокращения системных анимаций, хотя мощность устройства при этом не меняется.

Также Новини.LIVE рассказывали, что небольшую трещину на дисплее можно временно закрыть пленкой или защитным стеклом, если ремонт приходится отложить. Это поможет зафиксировать мелкие осколки и снизить риск травмирования, однако не заменит полноценной замены экрана.