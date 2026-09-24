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Головна Техно Чому захисна плівка для смартфона стала марною тратою грошей

Чому захисна плівка для смартфона стала марною тратою грошей

Ua ru
24 вересня 2026 16:32
Час відмовитися від них: чому сучасні смартфони не потребують захисних плівок
Встановлення захисного скла на смартфон. Фото: кадр з відео/YouTube

Захисні плівки роками вважалися майже обов'язковим аксесуаром для смартфона, однак сучасні екрани стали значно міцнішими. Через це користь від додаткового шару на дисплеї для багатьох моделей уже не така очевидна.

Про те, чому сучасному смартфону може не знадобитися захисна плівка, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому захисна плівка вже не така необхідна

Багато сучасних смартфонів отримують дисплеї із загартованими покриттями, серед яких Gorilla Glass та Ceramic Shield. Такі матеріали розраховані на щоденне використання та краще протистоять потертостям і ударам.

Особливо це стосується флагманських моделей, де виробники приділяють більше уваги міцності скла та корпусу. Деякі смартфони також отримують сертифікації, що підтверджують здатність витримувати несприятливі умови.

Водночас тонкі пластикові плівки не завжди здатні суттєво допомогти під час сильного падіння. Ключі, монети та інші дрібні предмети у кишені також рідше залишають помітні пошкодження на сучасному захисному склі.

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Ще одним недоліком плівки може бути погіршення якості зображення. З часом на її поверхні накопичуються потертості та сліди використання, які можуть бути помітнішими, ніж на заводському склі дисплея.

Якщо головним ризиком залишається падіння смартфона, практичнішою альтернативою може бути чохол із виступаючими краями, який додатково захищає екран.

Окремим аргументом є програми сервісного обслуговування. Apple пропонує AppleCare+, а Samsung має власні програми ремонту, які дозволяють відновити пошкоджений екран без необхідності покладатися лише на додаткову плівку.

Раніше Новини.LIVE писали, що відчуття повільної роботи Android не завжди пов'язане з продуктивністю самого смартфона. Часто інтерфейс здається швидшим уже після скорочення системних анімацій, хоча потужність пристрою при цьому не змінюється.

Також Новини.LIVE розповідали, що невелику тріщину на дисплеї можна тимчасово закрити плівкою або захисним склом, якщо ремонт доводиться відкласти. Це допоможе зафіксувати дрібні уламки й знизити ризик травмування, однак не замінить повноцінної заміни екрана.

аксесуари корисні поради захисне скло екран смартфона
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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