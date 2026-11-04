Цены на USB-флешки выросли: NAND выгоднее продавать дата-центрам

USB-флешки. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-флешки за несколько лет заметно подорожали: после того как искусственный интеллект стал массовым явлением, выросли цены на NAND-память, в которой хранятся файлы в каждом таком накопителе. Производителям выгоднее продавать чипы в ИИ-дата-центры, чем устанавливать их в дешевые флешки, поэтому в ближайшее время цены вряд ли снизятся.

О причинах подорожания USB-накопителей говорится в материале SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему USB-флешки подорожали

Обычно техника с годами дешевеет и становится мощнее. В 1987 году компьютер Apple с накопителем на 40 МБ стоил около 4000 долларов, а сейчас модель с примерно в 6000 раз большим объемом памяти можно купить дешевле, чем за 700 долларов.

Бывает и наоборот. Цены на оперативную память стремительно растут с тех пор, как искусственный интеллект стал массовым, а вслед за ним подорожала и энергонезависимая память для хранения данных.

В каждой USB-флешке есть NAND-память, на которой фактически хранятся файлы. ИИ-дата-центры потребляют огромные объемы хранилищ, значительная часть которых приходится на SSD на основе NAND. Из-за этого компании, выпускающие недорогие флешки, конкурируют за память с одними из крупнейших технологических гигантов мира.

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Насколько выросли цены на конкретные модели

В мае 2025 года SlashGear писал об Oyen Digital Dash Pro на 4 ТБ, тогда самой емкой флешке на рынке. Она стоила 409 долларов, а менее чем за 18 месяцев цена достигла 969 долларов.

Более дешевая альтернатива, Buffalo SSD-PUT на 2 ТБ, подорожала со 115 до 254,99 долларов. Наиболее заметный рост касается моделей с топовыми характеристиками, хотя бюджетные накопители тоже подорожали.

Так, SanDisk Dual Drive Go на 256 ГБ в марте 2025 года стоила 35,49 доллара, а теперь её цена составляет 58 долларов.

Куда производители направляют NAND-память

Стоимость флешек зависит от предложения, спроса и приоритетов производителей. NAND-компоненты продолжают выпускать, но спрос со стороны ИИ настолько высок, что производителям выгоднее продавать чипы дата-центрам или устанавливать их в вместительные корпоративные SSD. Наценка на флешку на 256 ГБ невелика.

В июне 2026 года компания Micron сообщила, что поставки DRAM и NAND для дата-центров в битовом измерении по отрасли, по ожиданиям, более чем удвоятся по сравнению с показателем двухлетней давности. Согласно данным, обнародованным в августе 2026 года, выручка SanDisk только за один квартал выросла на 51%, и примерно две трети этого прироста обеспечили более высокие цены.

Аналитическая компания TrendForce в сентябре 2026 года сообщила, что цены на пластины NAND Flash достигли исторических максимумов.

Спрос на потребительские устройства с NAND-памятью при этом не вырос. Из-за высоких цен покупатели, напротив, стали более осторожными при приобретении таких устройств, как флешки.

Подешевеют ли USB-флешки в ближайшее время

В TrendForce ожидают, что давление на рынок сохранится: по прогнозу компании, общие контрактные цены на NAND Flash до конца этого года вырастут ещё на 15-20%.

Крупные производители реагируют на спрос строительством новых заводов. SK Hynix инвестировала 40 млрд долларов в два новых предприятия по производству полупроводников в Корее, а Micron начала строительство завода стоимостью 24 млрд долларов в Сингапуре.

Это не изменит ситуацию в ближайшее время, ведь новые мощности начнут выпускать продукцию лишь через несколько лет. К тому же и после запуска они не обязательно сделают недорогие флешки более доступными: в пресс-релизах Micron и SK Hynix связывают новые NAND-заводы именно со спросом со стороны ИИ и дата-центров.

Ранее Новини.LIVE писали, что из-за дефицита памяти бюджетные смартфоны могут вернуться к 4 ГБ ОЗУ, а флагманы ограничатся 12 ГБ. Среди причин называют рост спроса со стороны ИИ-компаний.

Также Новини.LIVE сообщали, что, по прогнозу Acer, цены на память могут расти до конца 2026 года, но после стабилизации в первой половине 2027-го стоимость начнёт снижаться.