Ціни на USB-флешки зросли: NAND вигідніше продавати дата-центрам

USB-флешки. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-флешки за кілька років помітно подорожчали: після того як штучний інтелект став масовим, зросли ціни на NAND-пам'ять, яка зберігає файли в кожному такому накопичувачі. Виробникам вигідніше продавати чипи ШІ-дата-центрам, ніж ставити їх у дешеві флешки, тому найближчим часом ціни навряд чи знизяться.

Про причини подорожчання USB-накопичувачів йдеться в матеріалі SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому USB-флешки подорожчали

Зазвичай техніка з роками дешевшає й стає потужнішою. 1987 року комп'ютер Apple із накопичувачем на 40 МБ коштував близько 4000 доларів, а тепер модель із приблизно в 6000 разів більшим обсягом пам'яті можна купити дешевше ніж за 700 доларів.

Буває й навпаки. Ціни на оперативну пам'ять стрімко зростають відтоді, як штучний інтелект став масовим, а слідом подорожчала й енергонезалежна пам'ять для зберігання даних.

У кожній USB-флешці є NAND-пам'ять, на якій фактично зберігаються файли. ШІ-дата-центри споживають величезні обсяги сховищ, значна частина яких припадає на SSD на основі NAND. Через це компанії, що випускають недорогі флешки, конкурують за пам'ять з одними з найбільших технологічних гігантів світу.

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Наскільки зросли ціни на конкретні моделі

У травні 2025 року SlashGear писав про Oyen Digital Dash Pro на 4 ТБ, тоді найбільшу за обсягом флешку на ринку. Вона коштувала 409 доларів, а менш ніж за 18 місяців ціна сягнула 969 доларів.

Дешевша альтернатива, Buffalo SSD-PUT на 2 ТБ, подорожчала зі 115 до 254,99 доларів. Найпомітніше зростання стосується моделей із топовими характеристиками, хоча бюджетні накопичувачі теж подорожчали.

Так, SanDisk Dual Drive Go на 256 ГБ у березні 2025 року коштувала 35,49 долара, а тепер її ціна становить 58 доларів.

Куди виробники спрямовують NAND-пам'ять

Вартість флешок залежить від пропозиції, попиту та пріоритетів виробників. NAND-компоненти й далі випускають, але попит з боку ШІ настільки високий, що виробникам вигідніше продавати чипи дата-центрам або ставити їх у місткі корпоративні SSD. Націнка на флешці на 256 ГБ невелика.

У червні 2026 року Micron повідомила, що поставки DRAM і NAND для дата-центрів у бітовому вимірі по галузі, за очікуваннями, більш ніж подвояться порівняно з показником дворічної давнини. За даними, оприлюдненими в серпні 2026 року, виручка SanDisk лише за один квартал зросла на 51%, і приблизно дві третини цього приросту забезпечили вищі ціни.

Аналітична компанія TrendForce у вересні 2026 року повідомила, що ціни на пластини NAND Flash досягли історичних максимумів.

Попит на споживчі пристрої з NAND-пам'яттю при цьому не зріс. Через високі ціни покупці навпаки стали обережнішими з придбанням таких пристроїв, як флешки.

Чи подешевшають USB-флешки найближчим часом

У TrendForce очікують, що тиск на ринок збережеться: за прогнозом компанії, загальні контрактні ціни на NAND Flash до кінця цього року зростуть ще на 15-20%.

Великі виробники відповідають на попит будівництвом нових заводів. SK Hynix інвестувала 40 млрд доларів у два нові підприємства з виробництва напівпровідників у Кореї, а Micron почала будувати завод вартістю 24 млрд доларів у Сінгапурі.

Швидко ситуацію це не змінить, адже нові потужності почнуть випускати продукцію лише через кілька років. До того ж і після запуску вони не обов'язково зроблять недорогі флешки доступнішими: у пресрелізах Micron і SK Hynix пов'язують нові NAND-заводи саме з попитом з боку ШІ та дата-центрів.

Раніше Новини.LIVE писали, що через дефіцит пам'яті бюджетні смартфони можуть повернутися до 4 ГБ ОЗП, а флагмани обмежаться 12 ГБ. Серед причин називають зростання попиту з боку ШІ-компаній.

Також Новини.LIVE розповідали, що, за прогнозом Acer, ціни на пам'ять можуть зростати до кінця 2026 року, але після стабілізації в першій половині 2027-го вартість почне знижуватися.