Старые кинескопные телевизоры раньше служили 15-20 лет: что изменилось

Кинескопный телевизор. Фото: Unsplash

Старые кинескопные телевизоры нередко работали по 15-20 лет, тогда как современные LCD- и LED-модели в среднем служат значительно меньше. Причина кроется не только в качестве деталей, но и в более сложной конструкции, нагреве и программном обеспечении новых телевизоров.

О том, почему старые CRT-телевизоры служили дольше современных моделей, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Почему старые телевизоры были надежнее современных

Средний срок службы ЭЛТ-телевизора составляет примерно 15 лет, а некоторые модели способны работать более 20 лет. Для современных ЖК- и LED-телевизоров этот показатель составляет около шести лет.

Одной из причин является количество компонентов. В кинескопных телевизорах их было меньше, а значит, существовало и меньше потенциальных точек отказа.

Большие корпуса также позволяли лучше рассеивать тепло. В современных тонких телевизорах много электроники размещено в ограниченном пространстве, а повышенная температура может ускорять износ компонентов.

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Современные модели имеют значительно более сложную электронику — процессоры, оперативную память, платы управления и другие компоненты, необходимые для работы смарт-платформ.

К этому добавляются операционная система, приложения, онлайн-функции и фоновые службы. Все это требует постоянной программной поддержки и создает дополнительные возможности для возникновения неисправностей.

При этом прекращение поддержки программного обеспечения не обязательно означает поломку самого телевизора — он может продолжать работать, хотя уже не будет получать новых функций или обновлений.

Долговечность телевизора зависит не только от его конструкции. Важную роль играют продолжительность работы, температура в помещении, пыль, прямой солнечный свет и другие условия эксплуатации.

Эти факторы влияют как на современные модели, так и на ЭЛТ-телевизоры, однако более простая конструкция старой техники оставляет меньше компонентов, которые могут выйти из строя.

Почему ЭЛТ-телевизоры всё равно не лучше во всём

Более длительный срок службы не означает, что кинескопные телевизоры превосходят современные модели по всем параметрам.

Их ремонт сегодня может быть сложным и дорогостоящим из-за нехватки специалистов, оборудования и запчастей. Профессиональный ремонт CRT-телевизора может стоить от 100 до 500 долларов без учета дополнительной диагностики и специализированных работ.

Кроме того, такие телевизоры менее энергоэффективны и могут содержать нежелательные материалы, в частности свинец. Их конструкция также разрабатывалась в соответствии со старыми требованиями к безопасности и экологичности.

Ранее Новини.LIVE писали, что современные Smart TV способны распознавать контент, который просматривает пользователь, даже если видео запущено не через стриминговое приложение. Для этого используется технология ACR, которая на многих телевизорах активирована по умолчанию.

Также Новини.LIVE рассказывали, что обычный кусок алюминиевой фольги под телевизором может иметь несколько практических применений. Он способен защищать мебель от тепла, уменьшать электромагнитные помехи и облегчать уборку под техникой.