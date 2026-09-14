Старі кінескопні телевізори раніше служили 15-20 років: що змінилося

Кінескопний телевізор. Фото: Unsplash

Старі кінескопні телевізори нерідко працювали по 15-20 років, тоді як сучасні LCD- та LED-моделі в середньому служать значно менше. Причина криється не лише у якості деталей, а й у складнішій конструкції, нагріванні та програмному забезпеченні нових телевізорів.

Про те, чому старі CRT-телевізори служили довше за сучасні моделі, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Чому старі телевізори були надійнішими за сучасні

Середній термін служби CRT-телевізора становить приблизно 15 років, а деякі моделі здатні працювати понад 20 років. Для сучасних LCD- та LED-телевізорів цей показник становить близько шести років.

Однією з причин є кількість компонентів. У кінескопних телевізорах їх було менше, а отже, існувало й менше потенційних точок відмови.

Великі корпуси також дозволяли краще розсіювати тепло. У сучасних тонких телевізорах багато електроніки розміщено в обмеженому просторі, а підвищена температура може прискорювати зношування компонентів.

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Сучасні моделі мають значно складнішу електроніку — процесори, оперативну пам'ять, плати керування та інші компоненти, необхідні для роботи смартплатформ.

До цього додаються операційна система, застосунки, онлайн-функції та фонові служби. Усе це потребує постійної програмної підтримки та створює додаткові можливості для появи несправностей.

При цьому завершення підтримки програмного забезпечення не обов'язково означає поломку самого телевізора — він може продовжувати працювати, хоча вже не отримуватиме нових функцій або оновлень.

Довговічність телевізора залежить не лише від його конструкції. Значення мають тривалість роботи, температура у приміщенні, пил, пряме сонячне світло та інші умови експлуатації.

Ці фактори впливають як на сучасні моделі, так і на CRT-телевізори, однак простіша конструкція старої техніки залишає менше компонентів, які можуть вийти з ладу.

Чому CRT-телевізори все одно не кращі в усьому

Довший термін служби не означає, що кінескопні телевізори перевершують сучасні моделі за всіма параметрами.

Їхній ремонт сьогодні може бути складним і дорогим через нестачу спеціалістів, обладнання та деталей. Професійне відновлення CRT-телевізора може коштувати від 100 до 500 доларів без урахування додаткової діагностики та спеціалізованих робіт.

Крім того, такі телевізори менш енергоефективні та можуть містити небажані матеріали, зокрема свинець. Їхня конструкція також створювалася за старими вимогами до безпеки та екологічності.

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