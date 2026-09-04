Чому телевізор на стіні може бути незручним і чим замінити настінне кріплення

Телевізор на настінному кріпленні. Фото: кадр з відео/YouTube

Настінний телевізор має акуратний вигляд та допомагає заощадити місце, але на практиці таке рішення може створити чимало незручностей. Найбільше проблем виникає з кабелями, перестановкою меблів, оновленням техніки та переїздами.

Про те, чому настінне кріплення телевізора може бути незручним та які альтернативи варто розглянути, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на How-To Geek.

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Підключення техніки ускладнює прокладання кабелів

Поки телевізор використовується лише з вбудованими застосунками та одним кабелем живлення, настінне кріплення майже не створює проблем.

Ситуація змінюється після підключення ігрових консолей, стримінгових приставок, саундбара та іншої техніки. Приховати всі дроти стає складніше, а під час переїзду всю систему доведеться організовувати заново.

Оновлення телевізора може змусити міняти кабелі

Додаткові труднощі виникають під час переходу на новішу техніку.

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Наприклад, після купівлі телевізора з частотою 120 Гц автору довелося замінити HDMI-кабелі на моделі з підтримкою 4K при 120 Гц.

Хоча така пропускна здатність була потрібна не всім підключеним пристроям, замінити всі кабелі одночасно виявилося простіше, ніж розбиратися з кожним окремо.

Телевізор фактично прив'язує меблі до одного місця

Після монтажу телевізора на стіну планування кімнати починає залежати від його розташування. Якщо згодом захочеться переставити диван, стіл або інші меблі, сам телевізор просто пересунути не вийде.

Кріплення можна перенести, але для цього доведеться знову свердлити стіну та закладати старі отвори. Через це настінний монтаж особливо незручний для тих, хто часто переїжджає або змінює розташування меблів.

Які альтернативи настінного кріплення

Стандарт VESA застосовується не лише для настінного монтажу. Існують сторонні настільні та підлогові стійки, які дозволяють встановлювати телевізор без свердління стіни.

Такі підставки можуть підтримувати регулювання висоти та поворот екрана, а окремі моделі мають систему для прокладання кабелів.

Також продаються підлогові стійки з полицями для консолі, стримінгової приставки та іншого обладнання.

Ще один варіант — мобільна підставка на колесах. Саме таке рішення зрештою може переконати відмовитися від настінного кріплення. Телевізор можна перемістити зі спальні до вітальні для ігор, підключити до MacBook як великий монітор, а потім повернути назад для перегляду фільмів.

При цьому не потрібно повторно свердлити стіни або переробляти прокладання кабелів.

Якісна стійка може коштувати приблизно стільки ж, скільки професійний монтаж телевізора, але дозволяє в будь-який момент змінити його положення.

Раніше Новини.LIVE писали, що Mini LED-телевізори можуть бути доступнішою альтернативою іншим сучасним панелям, але нижча ціна не означає нетривалий строк служби. Така технологія має значний ресурс і розрахована на тривалу експлуатацію.

Також Новини.LIVE розповідали, що сучасні Smart TV здатні розпізнавати контент, який переглядає користувач, навіть якщо відео запущене не через стримінговий застосунок. Для цього використовується технологія ACR, яка на багатьох телевізорах активована за замовчуванням.