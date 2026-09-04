Почему телевизор на стене может быть неудобным и чем заменить настенное крепление

Телевизор на настенном креплении. Фото: кадр из видео/YouTube

Настенный телевизор выглядит аккуратно и помогает сэкономить место, но на практике такое решение может создать немало неудобств. Больше всего проблем возникает с кабелями, перестановкой мебели, обновлением техники и переездами.

О том, почему настенное крепление телевизора может быть неудобным и какие альтернативы стоит рассмотреть, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на How-To Geek.

Реклама

Подключение техники затрудняет прокладку кабелей

Пока телевизор используется только со встроенными приложениями и одним кабелем питания, настенное крепление практически не создает проблем.

Ситуация меняется после подключения игровых консолей, стриминговых приставок, саундбара и другой техники. Спрятать все провода становится сложнее, а при переезде всю систему придется настраивать заново.

Обновление телевизора может заставить менять кабели

Дополнительные трудности возникают при переходе на более новую технику.

Читайте также:

Например, после покупки телевизора с частотой 120 Гц автору пришлось заменить HDMI-кабели на модели с поддержкой 4K при 120 Гц.

Хотя такая пропускная способность требовалась не всем подключенным устройствам, заменить все кабели одновременно оказалось проще, чем разбираться с каждым по отдельности.

Телевизор фактически привязывает мебель к одному месту

После монтажа телевизора на стену планировка комнаты начинает зависеть от его расположения. Если впоследствии захочется переставить диван, стол или другую мебель, сам телевизор просто переставить не получится.

Крепление можно перенести, но для этого придётся снова сверлить стену и заделывать старые отверстия. Из-за этого настенный монтаж особенно неудобен для тех, кто часто переезжает или меняет расположение мебели.

Какие есть альтернативы настенному креплению

Стандарт VESA применяется не только для настенного монтажа. Существуют сторонние настольные и напольные подставки, которые позволяют устанавливать телевизор без сверления стены.

Такие подставки могут поддерживать регулировку высоты и поворот экрана, а отдельные модели оснащены системой для прокладки кабелей.

Также продаются напольные подставки с полками для консоли, стриминговой приставки и другого оборудования.

Еще один вариант — мобильная подставка на колесах. Именно такое решение, в конечном итоге, может убедить отказаться от настенного крепления. Телевизор можно переместить из спальни в гостиную для игр, подключить к MacBook как большой монитор, а затем вернуть обратно для просмотра фильмов.

При этом не нужно повторно сверлить стены или переделывать прокладку кабелей.

Качественная подставка может стоить примерно столько же, сколько профессиональный монтаж телевизора, но позволяет в любой момент изменить его положение.

Ранее Новини.LIVE писали, что Mini LED-телевизоры могут стать более доступной альтернативой другим современным панелям, но более низкая цена не означает короткий срок службы. Такая технология обладает значительным ресурсом и рассчитана на длительную эксплуатацию.

Также Новини.LIVE рассказывали, что современные Smart TV способны распознавать контент, который просматривает пользователь, даже если видео запущено не через стриминговое приложение. Для этого используется технология ACR, которая на многих телевизорах активирована по умолчанию.