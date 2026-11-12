В руках смартфоны Apple iPhone 18 Pro Max. Фото: кадр из видео/YouTube

В первые дни после покупки нового iPhone или крупного обновления iOS батарея может садиться заметно быстрее, чем ожидает владелец. Одной из распространенных причин являются фоновые процессы, которые со временем завершаются.

Об этом пишет BGR, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему новый iPhone быстро разряжается

Одна из главных причин — индексация для Siri. Новый Siri с функциями искусственного интеллекта работает с данными, которые хранятся на самом смартфоне. Поэтому iPhone должен проиндексировать сообщения, письма, заметки, фото и другие данные. Обычно это занимает около недели. Индексация, судя по всему, продолжается и тогда, когда смартфоном пользуются вне дома, а Apple советует дольше держать iPhone на зарядке, чтобы ускорить процесс.

По данным Apple, iPhone 18 Pro Max работает до 30 часов в обычном режиме и до 45 часов при воспроизведении видео — до шести часов больше, чем iPhone 17 Pro Max. Однако в первые дни из-за фоновых процессов реальная автономность может быть ниже.

Сколько длится калибровка батареи iPhone

Вторая причина — калибровка батареи. В течение дней и недель iPhone изучает привычки владельца, чтобы оптимизировать расход заряда, поэтому поначалу автономность может казаться хуже. Похожая ситуация бывает после крупных обновлений iOS. Такие версии, как недавняя iOS 27.2 или будущая iOS 27.3, могут запускать дополнительную индексацию на несколько дней. Сейчас стоит просто пользоваться смартфоном и заряжать его как обычно, пока работа батареи не стабилизируется.

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В разделе "Настройки" — "Аккумулятор" можно посмотреть ежедневное использование и найти приложения и системные процессы, которые тратят больше всего заряда. В меню "Настройки" — "Основные" — "Обновление контента" фоновую активность можно ограничить только Wi-Fi или полностью отключить. Именно это дает наибольший эффект. Также поможет режим энергосбережения, который включается из "Пункта управления": он отключает, в частности, синхронизацию iCloud и загрузку почты.

На заряд влияют и внешние условия. Если смартфон постоянно ищет сигнал или переключается между Wi-Fi и мобильной сетью, стоит выбрать более стабильное соединение. Высокая температура вместе с требовательными задачами, например воспроизведением музыки или GPS-навигацией, тоже ускоряет разрядку.

Ранее Новини.LIVE писали, что после установки iOS 27 некоторые владельцы iPhone могут заметить более быструю разрядку аккумулятора и более сильный нагрев смартфона. Apple объясняет, что сразу после крупного обновления такое поведение является нормальным и должно быть временным.

Также Новини.LIVE рассказывали, что базовый iPhone 18 может получить большую батарею и более мощный чип, но подорожает, утверждает китайский инсайдер. Ранее также сообщалось, что Apple может снова поднять цены на iPhone в следующем году из-за подорожания памяти.