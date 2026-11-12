В руках смартфони Apple iPhone 18 Pro Max. Фото: кадр з відео/YouTube

У перші дні після покупки нового iPhone або великого оновлення iOS батарея може сідати помітно швидше, ніж очікує власник. Однією з поширених причин є фонові процеси, які з часом завершуються.

Про це пише BGR, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому новий iPhone швидко розряджається

Одна з головних причин — індексація для Siri. Новий Siri з функціями штучного інтелекту працює з даними, які зберігаються на самому смартфоні. Тому iPhone має проіндексувати повідомлення, листи, нотатки, фото та інші дані. Зазвичай це триває близько тижня. Індексація, схоже, продовжується і тоді, коли смартфоном користуються поза домом, а Apple радить довше тримати iPhone на зарядці, щоб пришвидшити процес.

За даними Apple, iPhone 18 Pro Max працює до 30 годин у звичайному режимі та до 45 годин під час відтворення відео — до шести годин більше, ніж iPhone 17 Pro Max. Проте в перші дні через фонові процеси реальна автономність може бути нижчою.

Скільки триває калібрування батареї iPhone

Друга причина — калібрування батареї. Протягом днів і тижнів iPhone вивчає звички власника, щоб оптимізувати витрату заряду, тому на початку автономність може здаватися гіршою. Схожа ситуація буває після великих оновлень iOS. Такі версії, як нещодавня iOS 27.2 чи майбутня iOS 27.3, можуть запускати додаткову індексацію на кілька днів. Зараз варто просто користуватися смартфоном і заряджати його як зазвичай, поки робота батареї не стабілізується.

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Що перевірити в налаштуваннях iPhone, якщо батарея сідає швидко

У розділі "Параметри" — "Акумулятор" можна переглянути щоденне використання та знайти застосунки й системні процеси, які витрачають найбільше заряду. У меню "Параметри" — "Загальні" — "Фонове оновлення програм" фонову активність можна обмежити лише Wi-Fi або повністю вимкнути. Саме це дає найбільший ефект. Також допоможе режим енергозбереження, який вмикається з "Пункту керування": він вимикає, зокрема, синхронізацію iCloud та отримання пошти.

На заряд впливають і зовнішні умови. Якщо смартфон постійно шукає сигнал або перемикається між Wi-Fi та мобільною мережею, варто обрати стабільніше з'єднання. Висока температура разом із вимогливими завданнями, як-от відтворення музики чи GPS-навігація, теж прискорює розряджання.

Раніше Новини.LIVE писали, що після встановлення iOS 27 деякі власники iPhone можуть помітити швидше розряджання батареї та сильніше нагрівання смартфона. Apple пояснює, що одразу після великого оновлення така поведінка є нормальною і має бути тимчасовою.

Також Новини.LIVE розповідали, що базовий iPhone 18 може отримати більшу батарею та потужніший чип, але подорожчає, стверджує китайський інсайдер. Раніше також повідомлялося, що Apple може знову підняти ціни на iPhone наступного року через подорожчання пам'яті.