Смартфон Apple iPhone 17 в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Базовий iPhone 18 може отримати більшу батарею та потужніший чип, але подорожчає, стверджує китайський інсайдер. Нещодавно вже з'являлися повідомлення, що Apple може знову переглянути ціни на iPhone наступного року через подорожчання пам'яті.

Про це пише GSMArena із посиланням на допис інсайдера у Weibo, пише редакція Новини.LIVE.

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Які оновлення очікують у базовому iPhone 18

За словами відомого китайського інсайдера, чиє ім'я видання не називає, базова модель отримає покращення продуктивності й автономності на рівні нинішньої лінійки iPhone 18 Pro. Батарея має стати більшою, тож довший час роботи забезпечить не лише новий процесор.

Процесором, за цими даними, стане спрощений Apple A20 на 2-нанометровому техпроцесі TSMC. Менший Dynamic Island, виріз у верхній частині екрана, залишиться лише в серії iPhone 18 Pro.

Чи зросте ціна iPhone 18

Інсайдер стверджує, що ціна базового iPhone 18 зросте "трохи". Точної суми він не називає. GSMArena нагадує, що торік iPhone 17 уже подорожчав на 100 доларів, а ще одне підвищення може бути пов'язане зі зростанням цін у всій галузі.

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Коли може вийти новинка

Цього року Apple показала лише моделі iPhone 18 Pro. За повідомленнями, базові версії представлять на початку 2027 року. Компанія не підтверджувала жодних характеристик чи цін, а видання не перевіряло заяви інсайдера самостійно, тому ці дані поки варто вважати чутками.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max на осінній презентації 9 вересня. Смартфони зберегли знайомий дизайн, але отримали новий процесор, зміни дисплея й оновлені камери.

Також Новини.LIVE розповідали, як змінювалися ціни на iPhone. Перший iPhone у 2007 році коштував 499 доларів, а сучасні Pro-моделі вже давно перетнули позначку в 1000 доларів, хоча з урахуванням інфляції та зміни субсидій операторів ця історія має неоднозначний вигляд.