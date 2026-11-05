Смартфон Apple iPhone 17 в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Базовый iPhone 18 может получить большую батарею и более мощный чип, но подорожает, утверждает китайский инсайдер. Недавно уже появлялись сообщения, что Apple может снова пересмотреть цены на iPhone в следующем году из-за подорожания памяти.

Об этом пишет GSMArena со ссылкой на пост инсайдера в Weibo, пишет редакция Новини.LIVE.

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Какие обновления ожидают в базовом iPhone 18

По словам известного китайского инсайдера, чье имя издание не называет, базовая модель получит улучшения производительности и автономности на уровне нынешней линейки iPhone 18 Pro. Батарея должна стать больше, так что большее время работы обеспечит не только новый процессор.

Процессором, по этим данным, станет упрощенный Apple A20 на 2-нанометровом техпроцессе TSMC. Меньший Dynamic Island, вырез в верхней части экрана, останется только в серии iPhone 18 Pro.

Вырастет ли цена iPhone 18

Инсайдер утверждает, что цена базового iPhone 18 вырастет "немного". Точной суммы он не называет. GSMArena напоминает, что в прошлом году iPhone 17 уже подорожал на 100 долларов, а еще одно повышение может быть связано с ростом цен во всей отрасли.

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Когда может выйти новинка

В этом году Apple показала только модели iPhone 18 Pro. По сообщениям, базовые версии представят в начале 2027 года. Компания не подтверждала никаких характеристик или цен, а издание не проверяло заявления инсайдера самостоятельно, поэтому эти данные пока стоит считать слухами.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max на осенней презентации 9 сентября. Смартфоны сохранили знакомый дизайн, но получили новый процессор, изменения дисплея и обновленные камеры.

Также Новини.LIVE рассказывали, как менялись цены на iPhone. Первый iPhone в 2007 году стоил 499 долларов, а современные Pro-модели уже давно перешли отметку в 1000 долларов, хотя с учетом инфляции и изменения субсидий операторов эта история выглядит неоднозначно.