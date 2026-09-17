Чому iPhone швидше розряджається після встановлення iOS 27

В руках смартфон Apple iPhone з iOS 27. Фото: кадр з відео/YouTube

Після встановлення iOS 27 деякі власники iPhone можуть помітити швидше розряджання батареї та сильніше нагрівання смартфона. Apple пояснює, що одразу після великого оновлення така поведінка є нормальною і має бути тимчасовою.

Про те, чому після встановлення iOS 27 iPhone може швидше втрачати заряд, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на CNET.

Реклама

Чому iOS 27 тимчасово збільшує витрати батареї

Apple зазначає, що після встановлення великого оновлення iPhone ще деякий час продовжує виконувати низку завдань у фоновому режимі.

Система індексує дані та файли для пошуку, завантажує необхідні ресурси й оновлює застосунки. Через це одразу після переходу на нову версію iOS може тимчасово зрости навантаження на смартфон.

За словами Apple, у цей період користувачі можуть помітити не лише швидше розряджання акумулятора, а й зміни температури пристрою. Після завершення фонових процесів ситуація має нормалізуватися.

Читайте також:

На автономність можуть впливати й нові функції iOS 27. Деякі з них потребують більше системних ресурсів, тому залежно від сценарію використання вони здатні незначно впливати на продуктивність або час роботи від батареї.

Крім того, після встановлення великого оновлення користувач може частіше брати смартфон до рук, щоб випробувати нові можливості. Це також здатне створити враження, що iPhone почав розряджатися значно швидше.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple поступово відходить від традиційної системи назв iPhone, де кожне нове покоління отримує наступний номер. Поява iPhone Air та iPhone Duo може свідчити про можливий перегляд підходу до найменування майбутніх смартфонів компанії.

Також Новини.LIVE розповідали, що після презентації iPhone 18 Pro та iPhone Duo компанія Apple підвищила ціни на кілька моделей, які залишилися в офіційному продажу. Подорожчання торкнулося iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 та iPhone Air.