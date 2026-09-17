Почему iPhone быстрее разряжается после установки iOS 27

В руках смартфон Apple iPhone с iOS 27. Фото: кадр из видео/YouTube

После установки iOS 27 некоторые владельцы iPhone могут заметить более быструю разрядку аккумулятора и более сильный нагрев смартфона. Apple объясняет, что сразу после крупного обновления такое поведение является нормальным и должно быть временным.

О том, почему после установки iOS 27 iPhone может быстрее терять заряд, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на CNET.

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Почему iOS 27 временно увеличивает расход заряда батареи

Apple отмечает, что после установки крупного обновления iPhone ещё некоторое время продолжает выполнять ряд задач в фоновом режиме.

Система индексирует данные и файлы для поиска, загружает необходимые ресурсы и обновляет приложения. Из-за этого сразу после перехода на новую версию iOS может временно возрасти нагрузка на смартфон.

По словам Apple, в этот период пользователи могут заметить не только более быструю разрядку аккумулятора, но и изменения температуры устройства. После завершения фоновых процессов ситуация должна нормализоваться.

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На автономность могут влиять и новые функции iOS 27. Некоторые из них требуют больше системных ресурсов, поэтому в зависимости от сценария использования они могут незначительно влиять на производительность или время работы от батареи.

Кроме того, после установки крупного обновления пользователь может чаще брать смартфон в руки, чтобы опробовать новые возможности. Это также может создать впечатление, что iPhone начал разряжаться значительно быстрее.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple постепенно отходит от традиционной системы наименований iPhone, где каждое новое поколение получает следующий номер. Появление iPhone Air и iPhone Duo может свидетельствовать о возможном пересмотре подхода к наименованию будущих смартфонов компании.

Также Новини.LIVE сообщали, что после презентации iPhone 18 Pro и iPhone Duo компания Apple повысила цены на несколько моделей, оставшихся в официальной продаже. Подорожание коснулось iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 и iPhone Air.