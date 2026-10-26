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Главная Техно Почему нельзя протирать экран смартфона футболкой или бумажными салфетками

Почему нельзя протирать экран смартфона футболкой или бумажными салфетками

Ua ru
26 октября 2026 16:32
Как очистить экран смартфона без царапин: есть только один правильный способ кадр из видео/YouTube
Смартфон и трапочка для протирания экрана. Фото: кадр из видео/YouTube

Привычка вытирать экран смартфона футболкой или бумажным полотенцем может постепенно повредить его защитное покрытие. Даже мягкая на ощупь ткань способна оставить царапины, если на ней или на дисплее есть мелкие частицы грязи.

О том, почему обычная одежда и бумага не подходят для очистки экрана, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Computer Hoy.

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Чем безопасно протирать экран смартфона

Лучше всего для очистки дисплея подходит чистая салфетка из микрофибры, которую также используют для ухода за очками и объективами камер. Она позволяет удалять отпечатки пальцев и загрязнения без сильного трения.

Перед очисткой смартфон желательно заблокировать или полностью выключить. На тёмном экране легче заметить пятна и участки, требующие внимания.

Протирать поверхность нужно осторожными движениями, не надавливая на стекло. Если загрязнение не удается удалить сухой микрофиброй, её можно слегка смочить дистиллированной водой или специальным средством, рекомендованным производителем телефона.

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При этом наносить жидкость непосредственно на дисплей нельзя. Для очистки также не стоит использовать бумажные полотенца, носовые платки, обычные салфетки, рукава одежды и другие материалы, не предназначенные для деликатных поверхностей.

Почему футболка и бумага могут оставлять царапины

Опасность заключается не только в свойствах материала, которым протирают смартфон. На самом экране постоянно скапливаются пыль и мелкие частицы грязи, которые во время очистки могут перемещаться по стеклу.

Если сильно прижимать к дисплею футболку или бумажное полотенце, эти частицы создают дополнительное трение. Со временем это может привести к появлению мелких царапин и ускорить износ внешнего покрытия.

Особого внимания требует олеофобный слой, которым покрывают экраны смартфонов. Он помогает отталкивать жир с пальцев, благодаря чему на поверхности остается меньше заметных следов, а очищать ее проще.

При регулярном использовании неподходящих материалов этот защитный слой может постепенно терять свои свойства. В результате отпечатки пальцев станут более заметными, а загрязнения будет сложнее удалять.

В то же время износ олеофобного покрытия не означает, что дисплей перестанет работать. Проблема в первую очередь касается состояния его поверхности и удобства повседневного использования.

Apple также предупреждает, что абразивные материалы и неподходящие чистящие средства могут повредить устройство и ухудшить свойства защитного покрытия. Поэтому для регулярного ухода за смартфоном лучше использовать микрофибру, а не подручные материалы.

Ранее Новини.LIVE писали, что современные смартфоны всё реже нуждаются в дополнительной защитной пленке благодаря повышенной устойчивости дисплеев к повседневному износу. В то же время наклеенное покрытие не всегда существенно снижает риск повреждений, а в отдельных случаях может негативно влиять на качество изображения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что поврежденный экран смартфона можно временно защитить, наклеив поверх небольшой трещины защитное стекло или пленку. Это поможет зафиксировать мелкие осколки и снизить вероятность порезов, если заменить дисплей сразу невозможно.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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