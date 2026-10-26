Смартфон та ганчірка для протирання екрана. Фото: кадр з відео/YouTube

Звичка витирати екран смартфона футболкою або паперовим рушником може поступово пошкоджувати його захисне покриття. Навіть м'яка на дотик тканина здатна залишити подряпини, якщо на ній або дисплеї є дрібні частинки бруду.

Про те, чому звичайний одяг і папір не підходять для очищення екрана, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Computer Hoy.

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Чим безпечно протирати екран смартфона

Найкраще для очищення дисплея підходить чиста серветка з мікрофібри, яку також використовують для догляду за окулярами та об'єктивами камер. Вона дозволяє прибирати відбитки пальців і забруднення без сильного тертя.

Перед очищенням смартфон бажано заблокувати або повністю вимкнути. На темному екрані легше помітити плями та ділянки, які потребують уваги.

Протирати поверхню потрібно обережними рухами, не натискаючи на скло. Якщо забруднення не вдається видалити сухою мікрофіброю, її можна злегка змочити дистильованою водою або спеціальним засобом, який рекомендує виробник телефона.

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При цьому наносити рідину безпосередньо на дисплей не можна. Для очищення також не варто використовувати паперові рушники, носові хустинки, звичайні серветки, рукави одягу та інші матеріали, які не призначені для делікатних поверхонь.

Чому футболка та папір можуть залишати подряпини

Небезпека полягає не лише у властивостях матеріалу, яким протирають смартфон. На самому екрані постійно накопичуються пил і дрібні частинки бруду, які під час очищення можуть переміщуватися по склу.

Якщо сильно притискати до дисплея футболку або паперовий рушник, ці частинки створюють додаткове тертя. Згодом це може призвести до появи дрібних подряпин і прискорити зношування зовнішнього покриття.

Особливої уваги потребує олеофобний шар, яким вкривають екрани смартфонів. Він допомагає відштовхувати жир із пальців, завдяки чому на поверхні залишається менше помітних слідів, а очищати її простіше.

Під час регулярного використання невідповідних матеріалів цей захисний шар може поступово втрачати свої властивості. У результаті відбитки пальців ставатимуть помітнішими, а забруднення буде складніше прибирати.

Водночас зношування олеофобного покриття не означає, що дисплей перестане працювати. Проблема насамперед стосується стану його поверхні та зручності щоденного користування.

Apple також попереджає, що абразивні матеріали й невідповідні засоби для чищення здатні пошкоджувати пристрій та погіршувати властивості захисного покриття. Тому для регулярного догляду за смартфоном краще використовувати мікрофібру, а не підручні матеріали.

Раніше Новини.LIVE писали, що сучасні смартфони дедалі рідше потребують додаткової захисної плівки завдяки підвищеній стійкості дисплеїв до щоденного зношування. Водночас наклеєне покриття не завжди суттєво зменшує ризик пошкоджень, а в окремих випадках може негативно впливати на якість зображення.

Також Новини.LIVE розповідали, що пошкоджений екран смартфона можна тимчасово убезпечити, наклеївши поверх невеликої тріщини захисне скло або плівку. Це допоможе зафіксувати дрібні уламки та знизити ймовірність порізів, якщо замінити дисплей одразу неможливо.