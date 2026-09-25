Не смешивайте батарейки разных марок в одном устройстве: чем это опасно

Батарейки перед пультом. Фото: Pexels

Батарейки AA разных производителей могут иметь одинаковые размеры и напряжение, однако устанавливать их вместе в одно устройство не рекомендуется. Разница в характеристиках может сократить время работы и даже привести к протеканию батареек.

О том, почему не стоит смешивать батарейки AA разных брендов, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

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Почему батарейки лучше не смешивать

Батарейки разных брендов могут отличаться внутренним сопротивлением и тем, как они отдают заряд. Duracell предупреждает, что сочетание продукции разных производителей в одном устройстве может привести к протеканию.

Жидкость из батарейки способна вызвать коррозию отсека и внутренних компонентов устройства, повредить его или, в худшем случае, полностью вывести из строя.

Из-за различий в характеристиках энергия также может подаваться неравномерно, что сказывается на работе электроники. Сами батарейки при этом могут разряжаться быстрее из-за различий в скорости разряда и уровнях напряжения.

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Еще одним риском является перегрев. При высокой температуре вероятность протекания батареек и повреждения устройства возрастает.

Не рекомендуется также одновременно устанавливать старые и новые батарейки. Старая обычно имеет значительно меньший запас заряда, тогда как новая продолжает отдавать энергию даже после полной разрядки.

Duracell предупреждает, что такое сочетание может ухудшить работу и привести к протеканию или разрыву батарейки. Energizer также предостерегает от подобного использования из-за риска повреждения имущества и травм.

Те же предостережения касаются смешивания батареек разных типов, например щелочных и литиевых.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется использовать батарейки одного бренда и заменять весь комплект одновременно на новый.

Ранее Новини.LIVE писали, что водные цинк-йодные аккумуляторы всё чаще рассматриваются в качестве потенциальной замены литий-ионным батареям. В ходе лабораторных испытаний такие элементы выдержали более 60 000 циклов работы, а на полную зарядку ушло всего три минуты.

Также Новини.LIVE сообщали, что батарейки AA и AAA имеют одинаковое напряжение и внешне похожи, однако фактически это разные форматы. Они отличаются габаритами, ёмкостью и назначением, поэтому использовать один тип вместо другого не рекомендуется.