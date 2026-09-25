Не змішуйте батарейки різних брендів в одному пристрої: чим це небезпечно

Батарейки перед пультом. Фото: Pexels

Батарейки AA різних виробників можуть мати однакові розмір і напругу, однак встановлювати їх разом в один пристрій не рекомендується. Різниця у характеристиках може скоротити час роботи та навіть призвести до протікання батарейок.

Про те, чому не варто змішувати батарейки AA різних брендів, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

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Чому батарейки краще не змішувати

Батарейки різних брендів можуть відрізнятися внутрішнім опором і тим, як вони віддають заряд. Duracell попереджає, що поєднання продукції різних виробників в одному пристрої може призвести до протікання.

Рідина з батарейки здатна викликати корозію відсіку та внутрішніх компонентів пристрою, пошкодити його або в гіршому випадку повністю вивести з ладу.

Через різні характеристики енергія також може подаватися нерівномірно, що позначається на роботі електроніки. Самі батарейки при цьому можуть розряджатися швидше через відмінності у швидкості розряду та рівнях напруги.

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Ще одним ризиком є перегрів. За високої температури ймовірність протікання батарейок та пошкодження пристрою зростає.

Не рекомендується також одночасно встановлювати старі й нові батарейки. Стара зазвичай має значно менший запас заряду, тоді як нова продовжує віддавати енергію навіть після її повного розрядження.

Duracell попереджає, що таке поєднання може погіршити роботу та спричинити протікання або розрив батарейки. Energizer також застерігає від подібного використання через ризик пошкодження майна та травм.

Ті самі застереження стосуються змішування батарей різних типів, наприклад лужних і літієвих.

Щоб уникнути проблем, рекомендується використовувати батарейки одного бренду та замінювати весь комплект одночасно на новий.

Раніше Новини.LIVE писали, що водні цинк-йодні акумулятори дедалі більше розглядають як потенційну заміну літій-іонним батареям. Під час лабораторних випробувань такі елементи витримали понад 60 000 циклів роботи, а на повне заряджання знадобилося лише три хвилини.

Також Новини.LIVE розповідали, що батарейки AA та AAA мають однакову напругу й зовні схожі, проте фактично це різні формати. Вони відрізняються габаритами, місткістю та призначенням, тому використовувати один тип замість іншого не рекомендується.