Новий цинк-йодний акумулятор витримав 60 000 циклів і зарядився за три хвилини

Батарейки. Фото: Pexels

Вчені зробили новий крок у розвитку водних цинк-йодних акумуляторів, які розглядають як можливу альтернативу літій-іонним батареям. Лабораторні елементи витримали понад 60 000 циклів заряджання та розряджання, а зарядити їх вдалося лише за три хвилини.

Про те, як працюють цинк-йодні акумулятори нового покоління та які переваги вони можуть отримати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на TechRadar.

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Акумулятор витримав понад 60 000 циклів

Дослідники з Університету Фліндерса в Австралії представили результати роботи над водними цинк-йодними акумуляторами, або AZIB.

Створені в лабораторії невеликі елементи змогли витримати понад 60 000 циклів заряджання та розряджання. Їх також вдалося заряджати приблизно за три хвилини.

Водночас йдеться саме про невеликий лабораторний акумуляторний елемент, а не про повнорозмірну батарею для готового пристрою.

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Однією з проблем цинк-йодних батарей є поступове погіршення їхніх характеристик через хімічні реакції всередині. У новій роботі дослідники створили молекулярну структуру, яка утримує йод усередині акумулятора, але водночас не блокує необхідні для його роботи хімічні реакції.

Завдяки цьому батарея може працювати стабільніше та довше.

Цинк-йодні акумулятори використовують водний електроліт, тому вони не мають такого самого ризику займання та вибуху, як стандартні літій-іонні батареї. Крім того, така технологія потенційно може бути простішою у виробництві та вимагати меншої кількості матеріалів, необхідних для літій-іонних акумуляторів.

Де планується використовувати технологію

Попри перспективні результати, найближчим застосуванням технології дослідники називають великі системи накопичення енергії.

Йдеться, наприклад, про зберігання електроенергії, виробленої сонячними електростанціями, а не про батареї для смартфонів.

До створення повністю працездатних повнорозмірних прототипів команда ще не дійшла. Наразі дослідники разом із промисловими партнерами працюють над створенням платформи для прототипування цієї акумуляторної системи.

Раніше Новини.LIVE писали, що роздута батарея в Android-смартфоні може свідчити про небезпечну несправність і підвищувати ризик задимлення або займання. У такій ситуації експерти радять не зволікати та не намагатися ремонтувати акумулятор самостійно.

Також Новини.LIVE розповідали, що батарейки AA та AAA мають однакову напругу й схожий вигляд, але відрізняються розміром, місткістю та призначенням. Через це використовувати один формат замість іншого не варто.