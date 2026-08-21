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Главная Техно Заменят литий-ионные батареи: учёные создали практически вечный аккумулятор

Заменят литий-ионные батареи: учёные создали практически вечный аккумулятор

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 14:24
Новый цинк-йодный аккумулятор выдержал 60 000 циклов и зарядился за три минуты
Батарейки. Фото: Pexels

Учёные сделали новый шаг в развитии водных цинк-йодных аккумуляторов, которые рассматриваются в качестве возможной альтернативы литий-ионным батареям. Лабораторные элементы выдержали более 60 000 циклов заряда и разряда, а зарядить их удалось всего за три минуты.

О том, как работают цинк-йодные аккумуляторы нового поколения и какие преимущества они могут иметь, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на TechRadar.

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Аккумулятор выдержал более 60 000 циклов

Исследователи из Университета Флиндерса в Австралии представили результаты работы над водными цинк-йодными аккумуляторами, или AZIB.

Созданные в лаборатории небольшие элементы смогли выдержать более 60 000 циклов зарядки и разрядки. Их также удалось заряжать примерно за три минуты.

В то же время речь идет именно о небольшом лабораторном аккумуляторном элементе, а не о полноразмерной батарее для готового устройства.

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Одной из проблем цинк-йодных батарей является постепенное ухудшение их характеристик из-за химических реакций внутри. В новой работе исследователи создали молекулярную структуру, которая удерживает йод внутри аккумулятора, но при этом не блокирует необходимые для его работы химические реакции.

Благодаря этому батарея может работать стабильнее и дольше.

Цинк-йодные аккумуляторы используют водный электролит, поэтому они не подвержены такому же риску возгорания и взрыва, как стандартные литий-ионные батареи. Кроме того, такая технология потенциально может быть проще в производстве и требовать меньшего количества материалов, необходимых для литий-ионных аккумуляторов.

Где планируется использовать технологию

Несмотря на многообещающие результаты, в качестве ближайшего применения технологии исследователи называют крупные системы накопления энергии.

Речь идет, например, о хранении электроэнергии, вырабатываемой солнечными электростанциями, а не о батареях для смартфонов.

Команда пока не дошла до создания полностью работоспособных полноразмерных прототипов. В настоящее время исследователи совместно с промышленными партнерами работают над созданием платформы для прототипирования этой аккумуляторной системы.

Ранее Новини.LIVE писали, что вздувшаяся батарея в Android-смартфоне может свидетельствовать об опасной неисправности и повышать риск задымления или возгорания. В такой ситуации эксперты советуют не медлить и не пытаться ремонтировать аккумулятор самостоятельно.

Также Новини.LIVE сообщали, что батарейки AA и AAA имеют одинаковое напряжение и схожий внешний вид, но отличаются размером, ёмкостью и назначением. Поэтому использовать один формат вместо другого не стоит.

аккумулятор батарейки исследование ученых
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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